Detalji teške prometne nesreće kod Dubrovnika: Pijani vozač (48) kriv za smrt muškarca (72)

Sinoć oko 19.20 sati na državnoj cesti D-8, nedaleko od Zračne luke „Ruđer Bošković“ u Konavlima, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio 72-godišnji vozač, dok je druga osoba lakše ozlijeđena.

Prema informacijama PU dubrovačko neretvanske, nesreća se dogodila kada je 48-godišnji vozač automobila dubrovačkih registarskih oznaka, koji je vozio iz smjera Konavala prema Dubrovniku, iz još neutvrđenih razloga prešao u suprotnu prometnu traku. Tamo je prednjim lijevim dijelom svog vozila udario u drugo vozilo dubrovačkih registracija, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 72-godišnjak. On je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Vozač koji je skrivio nesreću zadobio je lakše tjelesne ozljede, a alkotest je pokazao da je u trenutku sudara imao čak 2,87 promila alkohola u krvi.

Očevid je vodio županijski državni odvjetnik, a promet na ovom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren sve do 22.45 sati te se odvijao okolnim pravcima.

Tijelo stradalog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, 48-godišnji vozač je uhićen i odveden u policijske prostorije, gdje je zadržan do prestanka djelovanja alkohola. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje.

