POLICIJA NA TERENU /

Krš i lom kod Osijeka, dva auta završila u kanalu: 'Vidjeli smo helikopter'
Foto: Sib.hr

'U nesreći su sudjelovala tri vozila, od kojih su dva završila u odvodnom kanalu. Treći se zadržao na cesti', kazala je policija

28.11.2025.
23:14
Erik Sečić
Sib.hr
Tri vozila sudjelovala su u prometnoj nesreći na cesti između Ivanovca i Antunovca u petak navečer, javlja SiB.hr.

Centar 112 zaprimio je dojavu u 20.16, a policija je potvrdila da su u tom trenutku i oni imali dojavu. 

Očevici vidjeli helikopter 

"U nesreći su sudjelovala tri vozila, od kojih su dva završila u odvodnom kanalu. Treći se zadržao na cesti", rekli su iz Policijske uprave osječko-baranjske za SiB.hr. 

Očevici su naveli da su vidjeli helikopter Hitne medicinske službe u pravcu Osijeka, ali ne zna se je li dignut zbog ove prometne nesreće ili nekog drugog razloga. 

U tijeku je očevid nakon kojeg će se znati više detalja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

najčitanije
