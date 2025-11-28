Krš i lom kod Osijeka, dva auta završila u kanalu: 'Vidjeli smo helikopter'

Tri vozila sudjelovala su u prometnoj nesreći na cesti između Ivanovca i Antunovca u petak navečer, javlja SiB.hr.

Centar 112 zaprimio je dojavu u 20.16, a policija je potvrdila da su u tom trenutku i oni imali dojavu.

Očevici vidjeli helikopter

"U nesreći su sudjelovala tri vozila, od kojih su dva završila u odvodnom kanalu. Treći se zadržao na cesti", rekli su iz Policijske uprave osječko-baranjske za SiB.hr.

Očevici su naveli da su vidjeli helikopter Hitne medicinske službe u pravcu Osijeka, ali ne zna se je li dignut zbog ove prometne nesreće ili nekog drugog razloga.

U tijeku je očevid nakon kojeg će se znati više detalja.

