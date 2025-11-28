FREEMAIL
OČEVID U TIJEKU /

Strava kod zračne luke u Dubrovniku: Poginula jedna osoba, ima i ozlijeđenih

Strava kod zračne luke u Dubrovniku: Poginula jedna osoba, ima i ozlijeđenih
Foto: Rtl

Više detalja tragedije trebalo bi biti poznato nakon što završi očevid koji je u tijeku

28.11.2025.
22:18
Erik Sečić
Jedna osoba poginula je u petak navečer u prometnoj nesreći u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik.

Navode da se nesreća dogodila oko 19.20 sati na cesti D-8 u blizini Zračne luke Ruđer Bošković. 

Ima i ozlijeđenih 

Još jedna osoba zadobila je ozljede, a hitne službe prevezle su je u Opću bolnicu Dubrovnik, piše Dubrovački dnevnik

Više detalja tragedije trebalo bi biti poznato nakon što završi očevid koji je u tijeku.

Promet je za to vrijeme zaustavljen na tom dijelu magistrale i odvija se alternativnim pravcima. 

Prometna NesrećaZračna LukaDubrovnik
