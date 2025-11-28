Strava kod zračne luke u Dubrovniku: Poginula jedna osoba, ima i ozlijeđenih

'GUŽVA JE OČAJNA' /
Kaos na A4! U nesreći stradala osoba, automobil smrskan: Imamo prve snimke!
Više detalja tragedije trebalo bi biti poznato nakon što završi očevid koji je u tijeku
Jedna osoba poginula je u petak navečer u prometnoj nesreći u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik.
Navode da se nesreća dogodila oko 19.20 sati na cesti D-8 u blizini Zračne luke Ruđer Bošković.
Još jedna osoba zadobila je ozljede, a hitne službe prevezle su je u Opću bolnicu Dubrovnik, piše Dubrovački dnevnik.
Više detalja tragedije trebalo bi biti poznato nakon što završi očevid koji je u tijeku.
Promet je za to vrijeme zaustavljen na tom dijelu magistrale i odvija se alternativnim pravcima.