Kaos na A4! U nesreći stradala osoba, automobil smrskan: Imamo prve snimke!

Prometna nesreća dogodila se u petak navečer na izlazu iz Zagreba kod Sesveta, odnosno Kraljevečkih Novaka. Kako nam javlja čitateljica, stvorila se ogromna gužva na A4.

Foto: Čitatelj Net.hr

"Trebalo nam je oko 20 minuta da prođemo - prvo smo stajali dobrih 10 minuta na mjestu, vidjela sam na udaljenosti od oko 400 metara da su blicale policijske rotirke. Kada smo se pokrenuli, trebalo nam je dodatnih 10 minuta da prođemo mjesto nesreće", govori nam čitateljica koja nam je poslala video.

Foto: Čitatelj Net.hr

Kaže, vozi se jednom prometnom trakom. "Kad smo prošli kraj mjesta nesreće, vidjela sam jedno vozilo kod zaštitne ograde, drugi je imao kompletno jednu polovicu vozila oštećenu kao da se zabio pri punoj brzini", govori nam.

Foto: Čitatelj Net.hr

Za gužvu kaže da je "očajna" na tom dijelu A4.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da se prometna nesreća dogodila oko 20.05 sati. "U nesreći su sudjelovala dva osobna vozila, jedna osoba je ozlijeđena te je prevezena na Kliničku bolnicu Dubrava radi pružanja liječničke pomoći", naveli su za net.hr iz policije.

Foto: Čitatelj Net.hr

Težina ozljeda još se ne zna.

I HAK je izvijestio o prometnoj nesreći na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Popovec u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom, a kolona vozila je duga oko jednog kilometara.