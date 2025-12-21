FREEMAIL
Viktorija

Posljednjih je dana promjenjivog raspoloženja. Baš nekako u skladu s vremenom. Čas se smije, čas joj nije ni do čega, čas je tužna, a čas galami na dečka. Neki dan se istresla na njega jer je zabunom umjesto kiselog vrhnja kupio kiselo mlijeko. Njezin ton bio je toliko neugodan da se jadan sklupčao poput ježa. Naravno, kasnije joj je bilo žao pa mu je donijela voćni sladoled koji je zapečatila sočnim poljupcem. Kasnije ga je svejedno ritnula u krevetu kada je zahrkao.
Viktorija
21.12.2025.
7:00
Viktorija