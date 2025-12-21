Žestoka osuda Trumpova poteza: 'Čin piratstva, krađa i otmica!'

Američka Obalna straža zaplijenila je u subotu u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja, prenijeli su američki mediji.

Pozivajući se na američke dužnosnike, televizijski kanali NBC News i ABC News izvijestili su da je američka vojska pružila potporu toj operaciji prebacivši pripadnike Obalne straže na brod i prateći je iz zraka.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u srijedu u objavi na svojoj platformi Truth Social "potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji dolaze u Venezuelu i odlaze iz nje".

Kako Trump pravda odluku?

Na snimci racije, može se vidjeti helikopter kako slijeće na palubu broda.

Odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD-a, što mora vratiti.

Trump je optužio režim venezuelanskoga autoritarnog vođe Nicolasa Madura da koristi "naftu s tih ukradenih naftnih polja za financiranje samih sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

Ranih 2000-ih, Venezuela je nacionalizirala naftna polja, što je pogodilo strane i također američke kompanije. To je dovelo do spora oko isplate odštete. Godine 2019., u svojem prvom mandatu, Trump je nametnuo sankcije državnoj naftnoj kompaniji PDVSA-i.

Samo nekoliko dana prije objave blokade, američka vojska već je bila preuzela kontrolu nad jednim naftnim tankerom u blizini obale Venezuele.

Venezuela: 'Čin piratstva'

Vlada Venezuele osudila je američku zapljenu još jednog broda koji je prevozio naftu u blizini obale Južne Amerike, nazivajući to „ozbiljnim činom međunarodnog piratstva”.

Venezuela je „osudila krađu i otmicu privatnog broda koji je prevozio naftu, kao i prisilno zadržavanje posade od strane pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim vodama”, stoji u priopćenju.

Caracas je objavio da će o tome obavijestiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i druge multilateralne organizacije i vlade.

