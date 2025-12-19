Trump: 'Ne isključujem rat! On točno zna što želim'

Donald Trump nije isključio mogućnost rata s Venezuelom u intervjuu emitiranom u petak, dok Sjedinjene Države pojačavaju pritisak na Caracas naftnom blokadom.

"Ne, ne isključujem to", rekao je američki predsjednik za NBC News u telefonskom intervjuu snimljenom prethodni dan. Trump optužuje venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, jednog od svojih neprijatelja, da predvodi mrežu trgovine drogom, što Maduro negira.

Maduro "točno zna što želim (...). On zna bolje od bilo koga", rekao je Trump, no odbio je odgovoriti je li mu cilj svrgnuti ga s vlasti. Aktualni američki predsjednik ranije ovaj tjedan najavio je "potpunu blokadu" tankera koji prevoze naftu i pod sankcijama su, a plove prema ili iz Venezuele. U intervjuu je rekao i da će uslijediti daljnje zapljene tankera, nakon prošlotjedne zapljene broda koji je prevozio bačve sa sirovom naftom iz Venezuele.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ubijeno najmanje 104 ljudi

Washington je tijekom ljeta rasporedio američke vojne snage duž Kariba i realizirao niz napada na plovila koja su, kako se tvrdilo, bila u vlasništvu trgovaca drogom. Sve se odvijalo u području Kariba i Pacifika.

U tim su napadima ubijene najmanje 104 osobe, a američka vlada nijednom dosad nije podastrla nikakve dokaze po kojima su ta plovila zapravo bila uključena u bilo kakvu trgovinu. U međuvremenu američki predsjednik već tjednima prijeti kopnenom vojnom intervencijom.

"Trenutni status quo s venezuelskim režimom je nepodnošljiv za Sjedinjene Države", istaknuo je u petak na konferenciji za novinare državni tajnik Marco Rubio, dodavši da "nije zabrinut" zbog ruske podrške Venezueli. Kazao je i kako "ništa neće spriječiti" Washington da nametne svoju naftnu blokadu Venezueli.

Sankcije obitelji i suradnicima Madura

Sjedinjene Države u petak su uvele sankcije članovima obitelji i suradnicima Nicolasa Madura i njegove supruge, dok Washington pojačava pritisak na venezuelskog predsjednika.

Američko ministarstvo financija izvijestilo je da je uvelo sankcije za sedmero osoba za koje tvrdi da su povezane s Madurom i njegovom suprugom.

Ministar financija Scott Bessent optužio ih je za "podupiranje odmetnute narko-države Nicolasa Madura". "Nećemo dopustiti Venezueli da nastavi preplavljivati ​​našu naciju smrtonosnim drogama", rekao je Bessent.

"Maduro i njegovi supočinitelji kriminalci prijete miru i stabilnosti naše hemisfere. Trumpova administracija nastavit će ciljati mreže koje podupiru njegovu nelegitimnu diktaturu", kazao je.

Venezuelsko ministarstvo informiranja nije odmah odgovorilo Reutersu na zahtjev za komentar situaciju.

Maduro i njegova vlada žestoko negiraju povezanost s kriminalom te tvrde da Sjedinjene Države pokušavaju svrgnuti Madura s vlasti da bi preuzele kontrolu nad golemim rezervama venezuelske nafte.

Posljednjih mjeseci administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačava pritisak na Madura te kontinuirano provodi gomilanje znatnih vojnih snaga na jugu Kariba.

Izvedeni su i napadi u regiji na plovila za koja se sumnjalo da prevoze drogu, zaplijenjen je i sankcioniran tanker s naftom blizu venezuelske obale te je proglašena "blokada" svih sankcioniranih tankera s naftom koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

Trump je više puta istaknuo da će uskoro pribjeći udarima na Venezuelu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump ponovno u središtu seksualnog skandala: Objavljene nove fotografije iz dosjea Epstein