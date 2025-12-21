FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOLIVUDSKA LJUBAV /

Đorđe je cijeli život volio samo nju: Kako danas izgleda šarmantna Olivera Balašević?

Đorđe je cijeli život volio samo nju: Kako danas izgleda šarmantna Olivera Balašević?
Foto: Nel Pavletic/pixsell
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Olivera Balašević, rođena 1959. godine u Zrenjaninu, bivša je gimnastičarka, profesorica, glumica i spisateljica. Udala se za poznatog kantautora Đorđa Balaševića, s kojim je imala troje djece. Godine 2021. objavila je knjigu "Planeta dvorište", zbirku uspomena na djetinjstvo. Nakon smrti svog supruga, nastavila je njegovati njegovu baštinu, a kroz predstavu "Prezime ruže" dijeli osobne priče s publikom. Kako Olivera izgleda - pogledajte u našoj galeriji. 

21.12.2025.
6:59
Hot.hr
Davor Javorovic/pixsell
Olivera BalaševićĐorđe BalaeševićSrbija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOLIVUDSKA LJUBAV /
Đorđe je cijeli život volio samo nju: Kako danas izgleda šarmantna Olivera Balašević?