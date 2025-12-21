Đorđe je cijeli život volio samo nju: Kako danas izgleda šarmantna Olivera Balašević?

Olivera Balašević, rođena 1959. godine u Zrenjaninu, bivša je gimnastičarka, profesorica, glumica i spisateljica. Udala se za poznatog kantautora Đorđa Balaševića, s kojim je imala troje djece. Godine 2021. objavila je knjigu "Planeta dvorište", zbirku uspomena na djetinjstvo. Nakon smrti svog supruga, nastavila je njegovati njegovu baštinu, a kroz predstavu "Prezime ruže" dijeli osobne priče s publikom. Kako Olivera izgleda - pogledajte u našoj galeriji.