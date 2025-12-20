FREEMAIL
BUNDE, BERETKE I ŠUBARE /

Modni spektakl usred Adventa: Ove dame pretvorile su centar Čakovca u božićnu pistu

Foto: E.m.
1 /24
Unatoč hladnom i maglovitom jutru, središte Čakovca danas je bilo ispunjeno životom. Brojni građani i posjetitelji odlučili su iskoristiti prijepodne za šetnju gradom i uživanje u pravom blagdanskom ugođaju koji je zavladao ulicama.

Okićene gradske ulice, blještave lampice i pažljivo osmišljene dekoracije pretvorile su Čakovec u pravu božićnu razglednicu. Bogat program Adventa u Čakovcu dodatno je pridonio toploj i veseloj atmosferi, privlačeći obitelji, prijatelje i znatiželjnike svih generacija.

Tijekom prijepodneva naš je fotograf zabilježio niz zanimljivih trenutaka – od obitelji s djecom koje su se zaustavljale kod adventskih kućica, preko trkača u šarenim kostimima koji su unosili dozu razigranosti, pa sve do turista i lokalnih stanovnika koji su se opušteno družili i uživali u blagdanskom ritmu grada.

Posebnu pažnju privukle su i dame koje su Čakovcem prošetale svoje odvažne i maštovite modne kombinacije. Krznene bunde, šarene beretke i upečatljive šubare pokazale su da ni zima ni magla ne mogu umanjiti stil i dobru volju. Sve to zajedno stvorilo je prizor grada koji, unatoč hladnoći, odiše toplinom, veseljem i pravim božićnim duhom.

 

Galeriju iz Čakovca donosi emedjimurje.net.hr 

20.12.2025.
19:04
Hot.hr
E.m.
čakovecPaparazzi
