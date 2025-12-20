FREEMAIL
KONCERT U ZADRU /

Sve je očarala: Ljepotica u bijelom džemperu gledala u Jakova Jozinovića, a svi ostali u nju

Sve je očarala: Ljepotica u bijelom džemperu gledala u Jakova Jozinovića, a svi ostali u nju
Foto: Matija Lipar/tzgz
1 /24
Advent u Zadru još je jednom pokazao zašto slovi kao jedno od najljepših blagdanskih događanja na obali. Sinoćnju večer obilježio je iznimno emotivan i energičan nastup grupe Silente, koji je na Trg privukao mnoštvo ljudi i stvorio atmosferu za pamćenje.

Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje posebna večer. Trg je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a okupljeni su uglas pjevali poznate stihove, noseći bend na valu snažnih emocija i zajedništva. Silente je još jednom dokazao koliko snažnu vezu ima sa svojom publikom, koja je svaki hit dočekala s oduševljenjem.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada se bendu na pozornici pridružio Jakov Jozinović. Njihova zajednička izvedba unijela je dodatnu emotivnu dimenziju u koncert, a snažan pljesak i reakcije publike potvrdili su koliko je taj trenutak bio poseban. Energija koja se tada proširila Trgom bila je gotovo opipljiva.

Među okupljenom gomilom u publici posebno se istaknula i lijepa Zadranka koju su fotografi uhvatili dok je bezbrižno plesala na najveće hitove Silentea. Plavuša u bijelom kratkom džemperu pokazala je da za nju nema zime – dobra atmosfera, glazba i omiljeni bend bili su sasvim dovoljni da zagrije cijelu večer i privuče poglede okupljenih.

 

Galeriju s koncerta grupe Silente i Jakova Jozinovića u Zadru donosi eZadar.net.hr 

20.12.2025.
16:49
Hot.hr
Matija Lipar/tzgz
SilenteJakov JozinovićZadar
