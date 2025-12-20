FREEMAIL
Pogledajte kako izgleda jedna od najskandaloznijih pjevačica iz regije

Foto: M.m./pixsell
Ana Nikolić (47) jedna je od najpoznatijih pjevačica na Balkanu, poznata po energičnim nastupima i povremenim skandalima.
Od početka karijere krajem 1990-ih, Ana Nikolić (47) prepoznata je kao jedna od najpopularnijih pjevačica na Balkanu. Poznata po energičnim nastupima, atraktivnom stilu i hitovima koji se i danas slušaju, Ana je postala prava pop-folk ikona.

No njezin život nije bio samo glazba i pozornica - privatni život, brakovi, turbulentne veze i skandali redovito su privlačili pažnju medija. Unatoč svemu, Ana je zadržala karijeru, osvojila publiku i pokazala snagu u izazovima s kojima se suočila.

U nastavku pogledajte fotografije Ane Nikolić, od ranih dana karijere do današnjeg izgleda, uz kratke priče o važnim trenucima u njezinom životu i karijeri.

Antonio Ahel/pixsell
Ana NikolicGoran Ratković Rale
