Djevojke su ga ostavljale jer je bio previše ženstven? Evo kako se Ronaldo mijenjao kroz godine

Cristiano Ronaldo (40) jedan od najvećih nogometaša svijeta je, uz svoju nogometnu genijalnost, postao prepoznatljiv i po svom jedinstvenom javnom imidžu. U svijetu nogometa, gdje su tradicionalni prikazi muškosti dominirali, Ronaldo je postao simbol "metroseksualca" – muškarca koji otvoreno brine o svom izgledu. Njegova opsesija savršenom frizurom, besprijekorno depilirano tijelo, skupa odjeća i nakit te pažljivo birane modne kombinacije, koje uključuju uske traperice i dizajnerske komade, učinile su ga modnom ikonom.

Kraj veze s Irinom Shayk i epizoda s Paris Hilton

Nakon što su spekulacije o njegovoj seksualnosti postale virulentne, prava drama u njegovom privatnom životu dogodila se prekidom njegove najduže i najpoznatije veze – s ruskom manekenkom Irinom Shayk (39). Razlog za prekid navodno je bila Ronaldova nevjera, koju je Irina otkrila kroz poruke s "desecima žena". Uz to, Ronaldov odnos s obitelji, posebno s majkom Dolores, također je bio napet. Prethodno je, 2009. godine, imao kratku romansu s Paris Hilton (44), koja ga je navodno napustila zbog njegovog imidža "mekušca". Izvor blizak Paris tvrdio je da Ronaldo nije bio "dovoljno muževan" za njezin ukus, što je dodatno podgrijalo glasine o njegovoj seksualnosti.

Afera s kickboksačem koja je zapalila medije

Vrhunac medijskih spekulacija o Ronaldovoj seksualnosti dogodio se 2015. godine, kada su počele kružiti priče o njegovom navodnom bliskom prijateljstvu s marokanskim kickboksačem Badrom Harijem. Glasine su uzburkale javnost, a izjava francuskog novinara Daniela Riola, koji je tvrdio da Ronaldo redovito leti u Maroko kako bi se "mazio sa svojim prijateljem", izazvala je šok. Fotografije koje su Ronaldo i Hari objavljivali na društvenim mrežama, uključujući onu na kojoj Hari drži Ronalda u naručju s duhovitim opisom "Just married", bile su povod za daljnje spekulacije. Iako su obojica tvrdili da je riječ o šali, mediji su to iskoristili kao "dokaz" o Ronaldovoj seksualnoj orijentaciji.