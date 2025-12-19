Padni mi na grudi: Vida i srpska zvijezda napravili šou, kamere sve snimile

Domagoj Vida i Luka Jović imali su svoj mali privatni šou u dramatičnom okršaju između svog AEK-a i Universitatei Craiove. Vida i Jović bili su jedni od junaka susreta, s tim da je Vida bio ipak veći junak, jer je zabio gol i u duboko u sudačkoj nadoknadi izborio jedanaesterac. Nakon gola Luke Jovića iz penala za pobjedu AEK-a 3-2, Vida i Jović su emotivno proslavili gol. Grlili su se, pokazivali pobjedničku ekspresiju, ponašali se onako kako se ponašaju pobjednici. Fotoreporteri su ih snimili kako se vesele, a Vida i Jović su zagrljeni, kao dva brata, čitavom svijetu pokazali emociju, sreću, zajedništvo. Ponašali su se kao dva brata, najbolja prijatelja, nogometna suborca koji su pobijedili u nogometnoj bitki.

Domagoj Vida, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, odigrao je ključnu ulogu u dramatičnom okršaju između AEK-a i rumunjske Universitatei Craiove, pomogavši AEK-u da osvoji treće mjesto u grupi nakon preokreta i pobjede 3-2. AEK je u četvrtak navečer slavio unatoč tome što su Rumunji vodili 2-0, a Vida je smanjio rezultat na 2-1 u 65. minuti. U osmoj minuti sudačke nadoknade, Dereck Kutesa je izjednačio, a Luka Jović je u 15. minuti nadoknade zabio pobjednički gol iz kaznenog udarca, čime je osigurao dramatičan preokret. Vida je odigrao cijeli susret za AEK, koji je na kraju završio kao treći u grupi.

