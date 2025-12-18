Provjerili smo ponudu manjih gradskih automobila: Ovo je do nedavno bilo nezamislivo

Potraga za idealnim malim gradskim automobilom koji neće isprazniti bankovni račun postala je lakša nego ikad. Tržište je preplavljeno modelima koji za cijenu do 25.000 eura nude impresivnu kombinaciju stila, tehnologije, sigurnosti i niskih troškova održavanja.

Bilo da preferirate provjerene benzinske motore, štedljive hibride ili ste spremni za iskorak u svijet električne mobilnosti, današnji 'mali' automobili nude više nego ikad prije.

Donosimo pregled nekoliko opcija koje dokazuju da pristupačnost ne znači kompromis na kvaliteti.

Benzinski motori i dalje dominiraju gradom

Iako elektrifikacija napreduje, tradicionalni benzinski motori i dalje su najpopularniji izbor u segmentu gradskih automobila. Nude provjerenu pouzdanost, jednostavnost održavanja i najnižu početnu cijenu. Apsolutni vladar pristupačnosti je Dacia Sandero. Za početnu cijenu od oko 15.000 eura, ovaj rumunjski supermini nudi prostranost i opremu koja se može mjeriti i sa skupljim konkurentima. Temeljen na modernoj platformi Renault Clija, Sandero pruža sigurnu i udobnu vožnju, a njegov prostrani prtljažnik i unutrašnjost čine ga idealnim izborom čak i za mlade obitelji. Popularna Stepway verzija dodaje povišenu karoseriju i robusniji izgled, privlačeći kupce koji žele dašak crossover stila.

U stopu ga prate korejski blizanci, Kia Picanto i Hyundai i10. Ovi automobili podižu ljestvicu kvalitete interijera i vozne dinamike u klasi gradskih mališana. Iako su dimenzijama manji od Sandera, nude iznenađujuće mnogo prostora, bogatu opremu koja često uključuje i zaslon osjetljiv na dodir s povezivanjem za pametne telefone, te, što je mnogima ključno, dugogodišnje tvorničko jamstvo koje osigurava bezbrižnost. Za one koji traže malo više stila, tu je Toyota Aygo X.

Svojim povišenim dizajnom i izgledom mini-crossovera, Aygo X se ističe u gradskoj gužvi. Uz prepoznatljivu Toyotinu pouzdanost i iznimno nisku potrošnju goriva, predstavlja pametan i zabavan izbor. Na samom vrhu ponude smjestio se Renault Clio, koji s cijenom od oko 19.000 eura donosi osjećaj vožnje automobila više klase. Njegov elegantan dizajn, visokokvalitetna unutrašnjost i maksimalnih pet zvjezdica na Euro NCAP testu sigurnosti čine ga jednim od najzaokruženijih paketa na tržištu. A od iduće godine stiže potpuno nova verzija koja dizajnom skroz odskače od svega dosadašnjeg.

Električni automobili postaju dostupniji

Cijene električnih automobila padaju, a modeli s cijenom oko 25.000 eura postaju realnost. Pionir ultra-pristupačne električne mobilnosti je Dacia Spring. S cijenom koja kreće već od 17.000 eura, Spring je najjeftiniji električni automobil u Europi. Njegov domet od oko 225 kilometara i okretnost idealni su za gradske potrebe, no kupci moraju biti svjesni kompromisa u vidu skromnih performansi i razočaravajuće ocjene sigurnosti od samo jedne Euro NCAP zvjezdice.

Značajan iskorak nudi novi Citroën ë-C3, koji za oko 23.300 eura donosi domet od 320 kilometara, prostranu unutrašnjost i naglasak na udobnosti po kojoj je francuski proizvođač poznat. Podrška za brzo punjenje od 100 kW znači da se baterija može napuniti od 20 do 80 posto za manje od pola sata, što ga čini upotrebljivijim i za duža putovanja. Na istoj platformi temelji se i Fiat Grande Panda, koja spaja praktičnost s neodoljivim retro dizajnom i nudi slične performanse te najveći prtljažnik u klasi. Iz Kine, uz podršku europskog diva Stellantisa, stiže Leapmotor T03. Za manje od 19.000 eura, ovaj gradski mališan nudi tehnologiju koja je donedavno bila rezervirana za znatno skuplje modele, uključujući veliki zaslon osjetljiv na dodir, panoramski krov i napredne sustave za pomoć vozaču.

Hibridi kao pametan kompromis

Hibridni pogon predstavlja zlatnu sredinu za vozače koji žele smanjiti potrošnju goriva bez brige o dometu i punjenju. Apsolutni lider u ovom segmentu je Toyota Yaris Hybrid. Godinama usavršavana hibridna tehnologija osigurava iznimno nisku potrošnju, posebno u gradskom "stani-kreni" prometu, gdje Yaris većinu vremena može voziti isključivo na struju. Uz to, agilno podvozje čini ga zabavnim za vožnju, a pouzdanost i niski troškovi održavanja dodatni su aduti koji opravdavaju njegovu nešto višu cijenu.

Novost na tržištu je MG 3, koji po cijeni od oko 17.000 eura standardno dolazi s hibridnim pogonom. Nudi više snage od većine konkurenata i iznimno bogat popis opreme, što ga čini odličnom vrijednosti za novac. Mnogi modeli, poput spomenutih Citroëna C3 i Fiat Grande Pande, nude i takozvane blage hibridne verzije. Iako ne mogu voziti samo na struju, ovi sustavi pomažu benzinskom motoru pri ubrzanju, čime se neznatno smanjuje potrošnja goriva i emisije, a često dolaze i s automatskim mjenjačem, što olakšava gradsku vožnju.

Odabir najboljeg malog gradskog automobila na kraju ovisi o osobnim prioritetima. Ako je budžet na prvom mjestu, Dacia Sandero ostaje bez premca. Za one koji prelaze mnogo kilometara po gradu, Toyota Yaris Hybrid dugoročno će donijeti značajne uštede. Vozači spremni za električnu tranziciju imaju sve više sjajnih opcija poput Citroëna ë-C3, koji nudi odličan omjer dometa i cijene. Jedno je sigurno: tržište malih automobila nikada nije bilo uzbudljivije, a kvaliteta i tehnologija dostupne za manje od 25.000 eura danas su na razini koja je prije samo nekoliko godina bila nezamisliva.

U galeriji donosimo pregled spomenutih automobila.