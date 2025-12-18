FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAMAO JE SRCA /

Bio je i ostao tiha patnja mnogih žena: Pogledajte zaboravljene fotografije Brada Pitta iz 90-ih

Bio je i ostao tiha patnja mnogih žena: Pogledajte zaboravljene fotografije Brada Pitta iz 90-ih
Foto: Archivio Gbb/alamy/profimedia
Jedan od najvećih zavodnika i najuspješnijih glumaca Hollywooda, Brad Pitt, danas slavi 62. rođendan. Glumac koji je obilježio nekoliko generacija gledatelja iza sebe ima karijeru kakvom se rijetki mogu pohvaliti – od romantičnih uloga koje su ga lansirale među zvijezde, do ozbiljnih, nagrađivanih filmskih projekata.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Brad Pitt danas slavi 62. rođendan, a iza njega je više od tri desetljeća blistave karijere u Hollywoodu. Od uloge koja ga je lansirala među najveće frajere devedesetih, preko kultnih filmova poput Fight Cluba, Sedam i Once Upon a Time in Hollywood, Pitt je izrastao u jednog od najcjenjenijih glumaca svoje generacije.

Osim glumačkih uspjeha, često je bio u fokusu javnosti zbog turbulentnog privatnog života, no posljednjih godina posvetio se mirnijem načinu života, produkciji i osobnom razvoju. Unatoč godinama, Brad Pitt i dalje plijeni pažnju izgledom i karizmom, potvrđujući status jedne od najvećih holivudskih ikona, a kako se mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji. 

18.12.2025.
8:50
Hot.hr
Globe Photos/zuma Press/profimedia
Brad PittRođendan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLAMAO JE SRCA /
Bio je i ostao tiha patnja mnogih žena: Pogledajte zaboravljene fotografije Brada Pitta iz 90-ih