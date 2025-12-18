Bio je i ostao tiha patnja mnogih žena: Pogledajte zaboravljene fotografije Brada Pitta iz 90-ih

Brad Pitt danas slavi 62. rođendan, a iza njega je više od tri desetljeća blistave karijere u Hollywoodu. Od uloge koja ga je lansirala među najveće frajere devedesetih, preko kultnih filmova poput Fight Cluba, Sedam i Once Upon a Time in Hollywood, Pitt je izrastao u jednog od najcjenjenijih glumaca svoje generacije.

Osim glumačkih uspjeha, često je bio u fokusu javnosti zbog turbulentnog privatnog života, no posljednjih godina posvetio se mirnijem načinu života, produkciji i osobnom razvoju. Unatoč godinama, Brad Pitt i dalje plijeni pažnju izgledom i karizmom, potvrđujući status jedne od najvećih holivudskih ikona, a kako se mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.