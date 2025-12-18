Kraljica dekoltea, provokacije i domaće estrade: Ovako se Nives Celzijus mijenjala kroz godine

Nives Celzijus, jedna od najpoznatijih hrvatskih zvijezda koja već više od 20 godina uspješno gradi svoju karijeru na domaćoj estradi, slavi 44. rođendan. Kroz različite platforme, Nives je postala prepoznatljivo ime, poznata po svojoj svestranosti i sposobnosti da se prilagodi promjenama na glazbenoj i zabavnoj sceni.

Iako je započela kao pjevačica, Nives se nije zadržala samo na glazbi. S vremenom se okušala kao televizijska voditeljica, manekenka, a postala je i autorica nekoliko knjiga.

Osim toga, redovito je prisutna u medijima, često komentirajući aktualne teme, ali i provocirajući pažnju svojim izjavama i pojavama. Svoj imidž gradila je kroz razne projekte, a njezina prisutnost na društvenim mrežama dodatno je učvrstila status jedne od najpoznatijih hrvatskih celebrity osoba.

