FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA NOĆ /

Aleksandra Živojinović ukrala show: Evo tko je sve bio na koncertu Saše Kovačevića

Aleksandra Živojinović ukrala show: Evo tko je sve bio na koncertu Saše Kovačevića
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Aleksandra Milutinović i Milica Tomašević
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Beograd je sinoć imao vatrenu atmosferu jer je pop zvijezda Saša Kovačević održao prvi od dva najavljena koncerta u Sava Centru. U publici su se okupila i brojna poznata lica sa scene, među kojima su bili Jelena Tomašević, Marija Marić Marković – Mari Mari, Aleksandra Radović, Ivana Selakov, Predrag Miki Manojlović, Stefan Cvijović Cvija, Dejana Živković i mnogi drugi. Atmosfera je bila na vrhuncu, a kako je izgledalo druženje poznatih u publici, pogledajte u galeriji koja slijedi.

17.12.2025.
21:45
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Saša KovačevićKoncertAleksandra Prijovic
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA NOĆ /
Aleksandra Živojinović ukrala show: Evo tko je sve bio na koncertu Saše Kovačevića