Aleksandra Živojinović ukrala show: Evo tko je sve bio na koncertu Saše Kovačevića

Beograd je sinoć imao vatrenu atmosferu jer je pop zvijezda Saša Kovačević održao prvi od dva najavljena koncerta u Sava Centru. U publici su se okupila i brojna poznata lica sa scene, među kojima su bili Jelena Tomašević, Marija Marić Marković – Mari Mari, Aleksandra Radović, Ivana Selakov, Predrag Miki Manojlović, Stefan Cvijović Cvija, Dejana Živković i mnogi drugi. Atmosfera je bila na vrhuncu, a kako je izgledalo druženje poznatih u publici, pogledajte u galeriji koja slijedi.