DOMOVI IZ SNOVA /

Naizgled djeluju kao da su sagrađene za patuljke, ali ove kućice iznutra kriju pravu čaroliju

Naizgled djeluju kao da su sagrađene za patuljke, ali ove kućice iznutra kriju pravu čaroliju
Foto: Reddit
Luksuzne kuće sve više osvajaju društvene mreže i privlače sve veću pažnju. Osim prostranih vila s bajkovitim interijerima i spektakularnim bazenima, sve popularniji postaju i minijaturni domovi. Na Redditovoj stranici r/TinyHouses, korisnici su podijelili slike svojih unikatnih kućica - od onih na drvetu do šarmantnih koliba. Iako na prvi pogled možda ne izgledaju kao omiljena mjesta, unutrašnjost ovih domova pravo je čudo za oči. Izdvojili smo 15 takvih prostora koji će vas potpuno očarati.
17.12.2025.
14:05
Lorena Motik
Reddit
KućicaUređenjeKolibaInterijer
