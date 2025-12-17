Sve što trebate znati o supruzi Damira Urban s kojom je proveo više od 20 godina

Milica Czerny Urban, supruga jednog od najistaknutijih hrvatskih glazbenika Damira Urbana, već godinama mu je najveća životna i emocionalna podrška, ali i važan oslonac iza pozornice. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, njihov skladan brak često se ističe kao primjer stabilnosti na domaćoj glazbenoj sceni, a Urban ne skriva koliko mu je obitelj promijenila život i prioritete. U nastavku pogledajte galeriju i zavirite u privatni svijet žene koja stoji uz Damira Urbana već više od dva desetljeća.