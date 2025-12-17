FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO JE ONA? /

Sve što trebate znati o supruzi Damira Urban s kojom je proveo više od 20 godina

Sve što trebate znati o supruzi Damira Urban s kojom je proveo više od 20 godina
Foto: Dusko Marusic/pixsell
Milica Czerny Urban je supruga Damira Urbana, jednog od najcjenjenijih hrvatskih glazbenika i kantautora, te njegova dugogodišnja životna i umjetnička partnerica.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Milica Czerny Urban, supruga jednog od najistaknutijih hrvatskih glazbenika Damira Urbana, već godinama mu je najveća životna i emocionalna podrška, ali i važan oslonac iza pozornice. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, njihov skladan brak često se ističe kao primjer stabilnosti na domaćoj glazbenoj sceni, a Urban ne skriva koliko mu je obitelj promijenila život i prioritete. U nastavku pogledajte galeriju i zavirite u privatni svijet žene koja stoji uz Damira Urbana već više od dva desetljeća.

17.12.2025.
16:30
Gabriela Zrilić
Davor Puklavec/pixsell
Damir UrbanMilicaSupruga
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TKO JE ONA? /
Sve što trebate znati o supruzi Damira Urban s kojom je proveo više od 20 godina