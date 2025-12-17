Novi junak PSG-a prevario suprugu, a ona mu priredila pakao o kojem bruji svijet

Nogometaši PSG-a pobjednici su FIFA-inog Interkontinentalnog kupa, nakon dramatičnog finala u Kataru protiv brazilskog velikana Flamenga. Utakmica je završila 1-1 nakon regularnih 90 minuta i produžetaka, a golove su postigli Khvicha Kvaratskhelia za PSG i Jorginho za Flamengo.

Iako su obje momčadi pružile odličnu igru, herojski trenutak pripao je vrataru PSG-a, Matveju Safonovu. Ruski golman je obranio čak četiri penala u izvođenju, čime je osigurao slavlje pariškog kluba. Saulo Niguez, Pedro, Leo Pereira i Luiz Araujo bili su njegovi 'neprijatelji' na penalu, a Safonov je svima njima zaustavio udarce, spasivši svoj tim od iznenađujuće pobjede Flamenga.

Nakon spektakularne predstave, suigrači su ga podigli i nosili po terenu, slavljeni kao pravi junak na katarskom stadionu. PSG se tako ponosno vratio kući s titulom europskog i interkontinentalnog prvaka!

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Tko je Matvej Safonov?

Kada je Paris Saint-Germain prošlog ljeta objavio da je za 20 milijuna eura iz Krasnodara doveo ruskog vratara Matveja Safonova, mnogi su bili skeptični. Doveden kao zamjena za nedodirljivog Gianluigija Donnarummu, 25-godišnji Rus stigao je u Pariz pod sjenom kontroverzi koje su zamalo minirale cijeli posao. Danas, manje od godinu dana kasnije, Safonov nije samo skupocjena rezerva, već novi junak Parka prinčeva čije su obrane osigurale klubu povijesne trofeje i pokrenule raspravu o tome tko je zapravo prvi vratar PSG-a.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njegov put do vrha bio je sve samo ne uobičajen, obilježen sudskim dramama, nevjerojatnom samouvjerenošću i talentom koji je iskovan izvan nogometnih okvira.

Transfer pod sjenom zabrane i alimentacijskog duga

U lipnju 2024. godine, dok su se finalizirali detalji petogodišnjeg ugovora s PSG-om, Matvej Safonov suočio se s bizarnom preprekom. Ruske vlasti izdale su mu zabranu napuštanja zemlje zbog golemih dugova za alimentaciju prema bivšoj supruzi. Iznos je bio šokantan, a mediji su nagađali o dugu od čak 600.000 eura. Njegov odvjetnik situaciju nije htio detaljno komentirati za rusku televiziju, ali je priznao:

"Ne mogu ni potvrditi ni demantirati iznos. Ali, dug je značajan".

Problem je proizašao iz trogodišnjeg brakorazvodnog postupka i borbe za skrbništvo nad kćeri. Sud je na koncu presudio da Safonov bivšoj supruzi Anastasiji mora isplaćivati četvrtinu svojih mjesečnih primanja, no nagomilani dug doveo je njegov transfer karijere u pitanje. Iako je situacija na kraju riješena, priča o privatnim problemima bacila je sjenu na njegov dolazak u Grad svjetlosti, gdje ga je čekao novi izazov. U međuvremenu, Safonov se ponovno oženio, a njegova sadašnja supruga je Marina Kondratyuk.

Matvej Safonov je svoju bivšu suprugu Anastasiju prevario samo nekoliko mjeseci nakon što je dobio kćer Maju, a ona ga je odlučila tužiti i od njega tražiti pravo bogatstvo za alimentaciju.

Anastasija od Matveja traži čak 40.000 eura godišnje za odjeću, 12.000 eura za hranu, ali i 14.000 eura za predviđeni odmor za kćer jednom godišnje u Sočiju.

To nije kraj troškova alimentacije za 25-godišnjeg golmana jer njegova bivša supruga ima i pomalo bizaran niz zahtjeva koje bi njezin bivši suprug trebao plaćati trogodišnjoj Maji u sljedećim godinama.

Pa bi tako Matvej trebao između ostalog 110 eura mjesečno izdvojiti za ritmičku gimnastiku, 175 za šahovski klub, 245 za art studio, 325 za glazbenu školu, 380 za školu pjevanja, 770 za učenje engleskog s izvornim govornicima, 470 eura za tenis, kao i za 415 za kineski.

Kada se zbroje svi ti zahtjevi njegove bivše supruge golman PSG-a trebao bi izdvojiti oko 60.000 eura godišnje. Pisali smo o tom slučaju prije godinu i tri mjeseca. Prema pisanju stranih medija, točnije Athletistica, sudski proces o alimentaciji i skrbništvu još je u tijeku.

'Nikada nisam bio broj dva'

Unatoč tome što je doveden kao najskuplji vratar u povijesti kluba, Safonovu je jasno rečeno da će sezonu započeti kao drugi izbor, iza talijanske zvijezde Donnarumme. Mnogi bi se igrači pomirili s takvom ulogom, no Safonov je drugačijeg kova.

"Nikada nisam bio broj dva", navodno je poručio potpredsjedniku Krasnodara prije odlaska u Pariz. Njegova karijera potvrđuje te riječi; od dvanaeste godine bio je kapetan u svim momčadima u kojima je igrao, od omladinskih kategorija do prve momčadi Krasnodara.

Ta urođena liderska crta i nepokolebljivo samopouzdanje ubrzo su došli do izražaja. Svoj debi za PSG upisao je 18. rujna 2024. u pobjedi od 1-0 u Ligi prvaka protiv Girone, a prilike koje je dobivao u kupu i prvenstvu koristio je maksimalno. Navijače je posebno oduševio u Kupu Francuske, gdje je bio junak raspucavanja jedanaesteraca protiv Lensa, a vrhunac je dosegao u finalu Interkontinentalnog kupa protiv Flamenga.

Iako je Donnarumma branio u finalu Lige prvaka 2025., u kojem je PSG deklasirao Inter s 5-0, Safonov je bio ključni dio momčadi koja je osvojila taj povijesni trofej, čime je postao tek peti Rus s titulom prvaka Europe.

Intelektualac među vratnicama

Ono što Safonova čini posebnim nije samo njegova vještina na golu, već i njegov nekonvencionalan put i intelekt. Prije nego što se posvetio nogometu, bio je uspješan u plivanju, taekwondou i košarci. Nogometni skauti Krasnodara zapazili su ga tijekom posjeta školi, privučeni njegovom atletskom građom i brzim refleksima. Njegov talent bio je prirodan, gotovo instinktivan.

Izvan terena, Safonov je atipičan sportaš. Opisuju ga kao matematičkog genija i strastvenog šahista koji je uz profesionalnu karijeru uspio završiti petogodišnji studij pedagogije, psihologije i komunikacije. Njegov analitički um, brušen rješavanjem složenih problema i šahovskim partijama, često se očituje u donošenju odluka na terenu. Ta inteligencija pomogla mu je i u brzoj prilagodbi na život u Parizu. Na iznenađenje mnogih, Safonov je u vrlo kratkom roku svladao francuski jezik, a nakon jedne utakmice odbio je dati izjavu na materinjem ruskom jeziku, inzistirajući na francuskom, što je oduševilo navijače i medije.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na VOYO i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Valter Matošević o igraču o kojem se najviše priča: 'Ima ono što nam jako treba'