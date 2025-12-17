PSG nakon lutrije jedanaesteraca pobijedio Flamengo i osvojio Interkontinentalni kup

Nogometaši Paris Saint-Germaina pobjednici su FIFA Interkontinentalnog kupa nakon što su u srijedu u finalu, odigranom u katarskom Al Rayyanu, pobijedili brazilski Flamengo nakon izvođenja jedanaesteraca rezultatom 2-1. Susret je završio 1-1, a ključnu ulogu u pobjedi imao je ruski vratar Matvej Safonov, koji je obranio četiri udarca brazilskih igrača tijekom izvođenja penala.

"Matvej Safonov junak je PSG-a. Skinuo je 4 udarca s bijele točke u raspucavanju", javlja američki Yahoo.com.

Francuski klub je poveo u 38. minuti golom Kviče Kvaratškelije, koji je iskoristio lošu reakciju flamengovog vratara Agustina Rossija, koji je dodao loptu prema napadaču nakon što je ona već prošla liniju terena. Kvaratškelija je uspio zabiti i donijeti prednost PSG-u. Flamengo je izjednačio u 61. minuti, a strijelac iz kaznenog udarca bio je Jorginho. Penal je dosuđen nakon što je Marquinhos oborio De Arrascaetu u svom kaznenom prostoru.

U završnici regularnog dijela, Marquinhos je mogao popraviti svoju grešku, ali je iz blizine promašio izuzetnu priliku. Susret je potom otišao u produžetke, no PSG je bio bliže pobjedi, iako nisu imali konkretne završnice.

O pobjedniku je odlučeno udarcima s bijele točke, a Safonov je briljirao i obranio udarce Saula Nigueza, Pedra, Lea Pereire i Luiza Arauja, dok je jedini gol za Flamengo postigao Nicolas de la Cruz. Za PSG su precizni bili Vitinha i Mendes, dok su Ousmane Dembele i Barcolin promašili, a Rossi je obranio udarac Barcolina.

PSG je kao pobjednik Lige prvaka bio izravan plasman u finale, dok je Flamengo kao pobjednik Copa Libertadores morao odraditi dvije utakmice. U četvrtfinalu su pobijedili meksički Cruz Azul sa 2-1, a u polufinalu su pobijedili egipatski Pyramids sa 2-0, kojeg vodi Krunoslav Jurčić.

Ovo je bilo drugo izdanje Interkontinentalnog kupa u novom formatu, a prošle godine je slavio Real Madrid, pobijedivši Pachucu s 3-0. Na ovogodišnjem FIFA turniru sudjelovalo je šest klubova – PSG (UEFA), Flamengo (CONMEBOL), Al Ahli (AFC), Cruz Azul (CONCACAF), Pyramids (CAF) i Auckland City (OFC).

