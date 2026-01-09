Mirjana Rakić o eskalaciji u Iranu i prijetnjama Trumpa: 'Kod njega je sve moguće. Situacija je strašna'

Dramatično scene dolaze iz Irana gdje su višednevni prosvjedi protiv Vlade sinoć eskalirali. U glavnom gradu Teheranu okupile su se tisuće ljudi, vlast je ukinula internet, a masovno se otkazuju i letovi.

Cijelu je situaciju za RTL Danas komentirala vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Prosvjedi u Iranu traju već gotovo dva tjedna. Čini se da postaje sve žešći. Što je glavni uzrok?

To su ozbiljni prosvjedi, zapravo prvi veliki prosvjedi, budući da se tvrdi da obuhvaćaju šesnaest gradova. No, nitko točno ne može potvrditi jer je zabrana za izvještavanje za strane medijske kuće. Zadnji veliki prosvjedi bili su prije šesnaest godina. To je bilo 2009. kad je negdje oko dva milijuna Iranaca izišlo na ulice Teherana jer su tvrdili da su lažirani i pokradeni izbori. Nakon toga je bio niz manjih prosvjeda. Zadnji veći bio je 2022. kada je ubijena Maša Amina. I tad je režim reagirao tako da je ubio 60 ljudi na prosvjedu. Sad se isto tako govori o tome da je ubijeno negdje oko tridesetero ljudi na prosvjedima, ali to su sve neprovjerene informacije. Ono što se slikovno dobiva dolazi putem videa jer je režim ukinuo internet. Ukinuo je zapravo bilo kakvu unutarnju komunikaciju. Dakle, ljudi ne mogu ni telefonom razgovarati.

Što je povod?

Povod je, između ostalog, nemoguć život, ekonomska situacija, troškovi života. Dakle, dodatne sankcije koje je Amerika uvela apsolutno djeluju i dalje su društvene restrikcije i korupcija. Dakle, sve je to potaknulo ljude da iziđu na ulicu i da javno govore što se do sada nije moglo vidjeti, da ljudi na ulici baš u pola bijela dana protestiraju protiv vlasti. Došli ste pred zid kad više nemate što izgubiti.

Ako se prosvjedi nastave širiti, vjerujete li da je mogući pad režima u Iranu?

Ja mislim da će se Ali Hamenei boriti svim silama i sa svom svojom moći, a to znači raznim militantnim grupama, vojskom, da uništi vlastiti narod. Sad je pitanje na koji način će se ti ljudi organizirati i koliko su oni organizirani, recimo dio gdje žive Kurdi. Kurdske stranke u emigraciji su zatražile od Kurda, ne znam koliko gradova ima, mislim pedesetak, da stupe u generalni štrajk dok se ne rade dućani, što je isto 1:1 odaziv. Svaki režim može pasti, samo je pitanje koje su žrtve i na koji način će reagirati međunarodna zajednica.

Hoće li se ostvariti prijetnje Donalda Trumpa koji je najavio prije prije dan-dva da ako režim krene na taj način protiv prosvjednika, da ih počne ubijati, da će ih on udariti nezapamćeno jako. E, sad ćemo vidjeti što to zapravo znači, a da je strašna situacija, to je.

Informacije iz Irana nisu lako dostupne. Možemo li znati uopće kako danas žive obični ljudi u toj zemlji?

Pa povremeno se moglo vidjeti, prije svega na način kako izgledaju tržnice. Može li se nešto kupiti? Dakle, one osnovne bazične informacije, ali niste mogli dobiti javno da vam netko govori u ekran - ovaj režim ne valja, on nas vodi u katastrofu i tražimo zapravo jednu jedinu moderniju vladu koja će biti u koraku i s vremenom, a i s ekonomskom situacijom koja nas je zadesila i koja će ponuditi neki izlaz. To je ogromna zemlja.

Kako komentirate najave Donalda Trumpa koji praktički najavljuje moguću intervenciju ako se ubijanja nastave? Je li to realno?

Pa ja ne bih komentirala Donalda Trumpa na način je li to realno ili nerealno. Mislim, kod njega je sve realno. On je to pokazao i prošle godine, a sad i s početkom ove s napadom, odnosno hvatanjem Madura, dakle venezuelanskog predsjednika i odvođenja u Ameriku. Operacija je odlično izvedena s vojnog stanovišta, ali s međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, katastrofa. Prijetnja Kolumbiji i predsjedniku da će ga uništiti na neki način i sad ovaj predsjednik pokušava na sve mile načine razgovorima doći do toga da se takve stvari ne događaju, da se za stolom na neki način razgovara. Trump ima već dosta dugo oko na Iran, prije svega radi nuklearne tehnologije i to je bio onaj zadnji napad koji je s američke strane isto vojno izveden vrlo dobro. Dakle, tu bi Trump mogao svašta izazvati. Koje će biti posljedice ako ruši režim? Mora biti svjestan što znači u jednoj zemlji rušiti režim. Da li je Amerika sposobna graditi novu državu? Ovo što se dosad u povijesti događalo, tu su samo minusi. Mislim, i tu mogu biti posljedice koje će se desetljećima vući na štetu naroda gdje se to dogodi.

