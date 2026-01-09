Iranski ajatolah pobjesnio, zaprijetio Trumpu: 'I ovaj će biti svrgnut!'

Masovni prosvjedi potresaju Iran, a ulice Teherana i brojnih drugih gradova pretvorene su u poprište najvećeg izazova klerikalnom režimu u posljednjih nekoliko godina. Prosvjednici traže povratak monarhije i Reze Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine.

Prosvjedi su započeli 28. prosinca, a posljednjih dana dramatično su eskalirali. Prema izvješćima, nemiri su se proširili na svih 31 iransku pokrajinu, dok vlasti pokušavaju slomiti otpor kombinacijom sile, uhićenja i ograničavanja pristupa internetu.

Ajatolah uzvraća: ‘Trumpove ruke su umrljane krvlju‘

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, obratio se naciji putem državne televizije, oštro napadajući prosvjednike i Sjedinjene Američke Države. U govoru je ustvrdio da Iran “ne tolerira plaćenike u službi stranaca” te zaprijetio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

"Što se tiče tog tipa koji sjedi tamo s arogancijom i ponosom, on bi trebao znati da su svi despoti i arogantne sile – poput faraona, Nimroda, Reze-šaha Pahlavija i drugih – svrgnuti upravo kad su bili na vrhuncu moći. I ovaj će biti svrgnut", poručio je Hamnei.

Optužio je Trumpa da su mu ruke “umrljane krvlju više od tisuću Iranaca”, referirajući se na žrtve nedavnog sukoba, te ismijao njegovu tvrdnju da je “prijatelj iranske nacije”.

‘Uništavaju vlastitu zemlju da bi udovoljili Americi‘

Hamnei je prosvjednike nazvao vandalima i optužio ih da djeluju u interesu stranih sila.

"Sinoć je u Teheranu skupina izgrednika uništila zgradu koja pripada njihovoj vlastitoj zemlji, samo da bi udovoljili predsjedniku Amerike", rekao je, dodajući da “ti ljudi polažu svoje nade u Trumpa”.

Posebno je naglasio da Islamska Republika “neće tolerirati djelovanje u ime stranaca” te da će svatko tko radi za vanjske sile biti odbačen i od naroda i od sustava.

Mrtvi, tisuće uhićenih i internet u blokadi

Američka mreža za ljudska prava HRANA objavila je da su tijekom nemira ubijena najmanje 34 prosvjednika i četiri pripadnika snaga sigurnosti, dok je više od 2200 ljudi uhićeno. Analitičari upozoravaju da brojke ukazuju na duboko nezadovoljstvo političkim i ekonomskim stanjem u zemlji.

Vlasti su u četvrtak drastično ograničile pristup internetu diljem Irana, a nadzorna skupina NetBlocks potvrdila je da su restrikcije nastavljene i u petak. Do blokade je došlo ubrzo nakon što je Reza Pahlavi iz inozemstva pozvao Irance na nove prosvjede.

Najnoviji val prosvjeda započeo je u Teheranu nakon naglog pada vrijednosti iranskog rijala, koji je pogodio trgovce i građane. Za razliku od prosvjeda 2022. i 2023., potaknutih smrću Mahse Amini, ovoga puta glavnu okosnicu čine mladi muškarci, dok žene imaju manju ulogu.

Iako nemiri još nisu dosegli razinu masovnih pobuna iz prethodnih godina, međunarodni pritisak raste, a iranski vjerski establišment zasad ne pokazuje znakove da uspijeva riješiti duboku krizu legitimiteta s kojom se suočava Islamska Republika.

