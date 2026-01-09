Jedan od najboljih boraca produžio ugovor s FNC-om

Prvak u velter kategoriji Kamil Kraska produžio je ugovor s Fight Nation Championshipom (FNC).

Poljski borac od prvog je dana ostavio dobar dojam, a posebno je impresivan bio na FNC-u 25 u Varaždinu. Tada je kroz gotovo cijeli dvoboj Igor Cavalcanti bio bolji, da bi Kraska nevjerojatno preokrenuo i u ključnom trenutku bacio Brazilca na tlo i natjerao na predaju. Taj je potez bacio publiku u trans, a komentator Filip Pejić oduševljeno je izjavio: “Kakav meč, ljudi dragi, čudo!” Ni Boris Jovičić nije skrivao emocije: “Ovo ulazi među najveće mečeve u povijesti FNC-a.” Tu situaciju pogledajte ovdje.

Kraska se u FNC-u bori od FNC-a 20, gdje je strahovitim nokautom zaustavio Jovana Marjanovića, kvalitetnog i opasnog protivnika. Slijedio je FNC 23 u Beogradu, gdje je u borbi za pojas porazio Stefana Negucića, pa borba protiv Cavalcantija u Varaždinu.

Te sjajne borbe dovele su do produženja ugovora, što FNC-u znači zadržavanje jednog od svojih najboljih boraca pod svojim okriljem, a prema šuškanju regionalnih medija Kraskine sjajne izvedbe mogle bi čak dovesti FNC u Poljsku.

