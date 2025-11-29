Publika u deliriju, komentatori u šoku: 'Ovo ulazi među najveće borbe FNC-a!'

AJME MAJKO /

Gledali smo pravu definiciju gladijatorske borbe – brutalnu, iscrpljujuću i nezaboravnu. U velikom preokretu večeri, poljski borac Kamil Kraska slavio je protiv brazilskog “terora” Igora Cavalcantija nakon dramatične završnice koja je podigla publiku u varaždinskoj Areni na noge.

Kraska je u ključnom trenutku bacio Brazilca na tlo, zaključao trokut i krenuo u završnicu.Svi su ostali u šoku kada je Brazilac tapkao, Varaždinska arena je izgorila. Dok Filip Pejić u transu viče: “Kakav meč, ljudi dragi, čudo!” Ni Boris Jovičić nije skrivao emocije: “Ovo ulazi među najveće mečeve u povijesti FNC-a.”

FNC 25 gledajte na platformi VOYO

Dvoboj za naslov poljskog prvaka i opasnog Cavalcantija iznenadio je sve, publiku, komentatore i one koji su borbu pratili ispred ekrana. Spektakl za pamćenje.