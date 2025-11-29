Obrvan pozvao minutu odmora dvadeset sekundi prije kraja kod minus 11: Evo što je poručio igračicama

PRAVA BORBA /

Hrvatske rukometašice na Svjetskom prvenstvu igraju utakmicu drugog kola faze po skupinama protiv Danske. Imali smo napad na samom kraju utakmice, a Ivica Obrvan pozvao je minutu odmora na dvadeset sekundi prije kraja utakmice kod rezultata minus 11. Rekao je igračicama što da rade, ali na kraju nismo dali gol, a kod isteka vremena naše su igračice odbile pucati deveterac preko 'živog zida'.

Susret Hrvatske i Danske pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr, dok je izravni televizijski prijenos dostupan na RTL 2 i platformi VOYO.