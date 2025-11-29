Sporna odluka sudaca: Burić na hlađenju odmah nakon hrvatskog izjednačenja

Uživo na rtl-2 /

Hrvatska je nakon dva brza pogotka stigla do izjednačenja, a u 12. minuti vidjeli smo i prvi sedmerac na utakmici. Situacija je nastala nakon što je Lucija Burić iz zagrebačke Lokomotive, samo trenutak nakon što je postigla pogodak, napravila prekršaj iz prostora – Dankinja se prilikom postavljanja doslovno zabijala u nju, a suci su dosudili isključenje. Burić tako prvo spašava obranu, a zatim završava na dvominutnom hlađenju.

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju pratite uživo na programu RTL 2.