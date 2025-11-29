FREEMAIL
SRETNO, CURE /

Rukometašice protiv jednog od favorita prvenstva: Evo kada i gdje gledati utakmicu s Danskom

Rukometašice protiv jednog od favorita prvenstva: Evo kada i gdje gledati utakmicu s Danskom
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Utakmica s Danskom na rasporedu je u 20:30 sati

29.11.2025.
8:28
Sportski.net
Srecko Niketic/pixsell
Nakon poraza od Rumunjske u susretu prvog kola skupine A Svjetskog prvenstvahrvatske rukometašice u subotu u Rotterdamu očekuje jedan od favorita prvenstva, Danska.

"Prva utakmica je izgubljena, međutim konačan rezultat nije realna slika stanja na terenu. Sutra nas očekuje Danska koja je veliki favorit. Sigurna sam kako će cure dati sve od sebe kako bi pružile dobar otpor," kazala je Iva Bule.

Sve o hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Danska je u prvom kolu uvjerljivo porazila Japan sa 36-19. Najefikasnija je bila kapetanica Andrea Hansen sa šest golova, dok su po pet golova zabile Helena HagesoJulie Scaglione, te Elma Halilčević.

Kada i gdje gledati utakmicu s Danskom

Utakmica s Danskom na rasporedu je u 20:30 sati, a možete ju pratiti u izravnom prijenosu na RTL-u 2 i platformi VOYO te uz tektusalni prijenos na portalu Net.hr. 

Nakon Danske, Hrvatske rukometašice igraju protiv Japana, protiv čijih ćemo reprezentativki pokušati izboriti mjesto među tri najbolje plasirane ekipe, koje vode u drugi krug natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon teškog poraza od Rumunjske, hrvatske rukometašice čekaju jednog od favorita prvenstva

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
