FNC 25: Nemojte disati ni treptati! Ovo je jedan od najvećih borilačkih spektakla godine
FNC 25 ekskluzivno u prijenosu UŽIVO od 18.30 gledajte na platformi VOYO, a tekstualno pratite na portalu Net.hr. Boris Jovičić komentira event na platformi VOYO, sukomentator mu je Filip Pejić, a reakcije i atmosferu donosi Net.hr-ov reporter Vehmir Džakmić
403 Forbidden
403 Forbidden
UŽIVO
FNC 25 gledajte na platformi VOYO
Fight Card
Glavna borba večeri: Martin Batur - Michał Kita (teška kategorija do 120 kg)
Kamil Krška - Igor Cavalcanti (borba za pojas u velteru do 65.8 kg)
Marko Bojković - Donovan Desmae (Catchweight do 73 kg)
Tom Breese - Emiliano Sordi (poluteška kategorija do 93)
Antun Račić - Itay Tratner (Velter kategorija do 65.8 kg)
Valdrin Istrefi - Quentin Domingos (teška kategorija)
Agy Sardari - Fabiano Silva (laka kategorija do 70.3 kg)
Nikola Đurđev - Rok Krušič (Bantamweight 61.2 kg)
Jure Jurić - Mathieu Rakotondrazanany (Srednja kategorija do 83.9 kg)
Petar Blagojević - Benjamin Ajd (Catchweight do 80 kg)
Akhmed Kagirov - Andria Shalutashvili (Laka kategorija do 70.3 kg)
Zanimljivosti o FNC 25 eventu
Prvi put u Varaždinu: FNC prvi put u povijesti dolazi u sjever Hrvatske – Varaždinsku Arenu, dvoranu kapaciteta oko 5.000 gledatelja.
11 borbi na cardu: Večer donosi čak 11 MMA okršaja, uz teškaški main event Batur vs Kita, meč za titulu u velteru Kraska - Cavalcanti te povratak Marka Bojkovića.
Batur se vraća nakon teške ozljede: Hrvatski teškaš nastupa prvi put nakon nesretne ozljede na FNC 21 u Zadru, ponovno pred domaćom publikom, ovoga puta u novom gradu FNC mape.
Poljska legenda u kavezu: Michal Kita ima više od 40 profi borbi i status veterana europske scene; u karijeri je nastupao protiv niza poznatih teškaša, što njegov okršaj s Batrom čini ozbiljnim ispitom za hrvatskog borca.
Bojković nakon prvog poraza: Marko “Skull Crusher” Bojković (8-1) vraća se u kavez nakon prvog poraza u karijeri na FNC 23 i odmah dobiva iskusnog KSW veterana Donovana Desmaea.
Cavalcanti dolazi iz Dana White’s Contender Seriesa: Igor Cavalcanti je 2024. nastupio u glavnoj borbi Dana White’s Contender Seriesa, što njegov meč za FNC pojas veltera čini jednim od sportskih vrhunaca večeri.
Teškaški co-main između Istrefija i Domingosa: Valdrin Istrefi i Quentin Domingos donose još jedan heavyweight obračun – Domingos se vraća u FNC nakon otprilike tri godine i teškog poraza, dok Istrefi stiže s pedigreom sparinga partnera velikih imena.
Svi borci zadovoljili vagu: Na službenom vaganju uoči FNC 25 nije bilo promjena na cardu – svi borci su prošli vagu i potvrđeno je svih 11 planiranih mečeva.
Konačno smo dočekali spektakularni FNC 25 event koji će pomaknuti granice slobodne borbe. Gotovo su tri mjeseca prošla od FNC 24, posljednjeg velikog eventa vodeće regionalne MMA organizacije. U međuvremenu smo dobili jedan "Knockout“ event i debitantsku priredbu iz "Vikings“ serije, s nekoliko zaista odličnih mečeva, ali je publici i dalje najzanimljiviji – onaj glavni FNC spektakl.
Premijerni dolazak FNC-a u Varaždin
Dobra vijest je da nas do kraja godine čekaju još dva velika FNC-ova eventa, a prvi je na rasporedu upravo večeras, od 18.30 na platformi VOYO.
FNC 25 održava se u Varaždinu, što ujedno označava i premijerni dolazak FNC-a u ovaj barokni grad. Sportska dvorana Varaždin, danas poznatija kao Arena Varaždin, izgrađena je 2008. uoči Svjetskog rukometnog prvenstva 2009., a večeras doista postaje prava Arena - poprište okršaja modernih gladijatora.
11 uzbudljivih mečeva
Publiku čeka ukupno 11 uzburljivih borbi u sklopu FNC 25 priredbe, a glavne su uloge pripale Martinu Baturu i Michalu Kiti. Već mjesecima je poznato da će upravo ovaj dvojac teškaša predvoditi event, a sama odluka o main eventu izazvala je podijeljene reakcije dijela javnosti. To ponajbolje govori koliko je cijeli "fight card“ jak, koliko je ispunjen atraktivnim parovima i zvučnim imenima.
U sunaslovnoj borbi prvak veltera Kamil Kraska brani pojas protiv opasnog Brazilca Igora Cavalcantija, koji u Varaždin stiže iz Dana White’s Contender Seriesa i otvoreno govori da je došao “uzeti sve”. Posebna pozornost bit će i na povratku Marka “Skull Crushera” Bojkovića, koji nakon prvog poraza u karijeri protiv iskusnog Donovana Desmaea najavljuje napad na impresivnu završnicu, dok teškaški okršaj Valdrina Istrefija i povratnika Quentina Domingosa dodatno podiže ulog jednog od najjačih FNC cardova do sada.
'Kad dođem na UFC, ne vidim prevelike razlike u odnosu na FNC'
"Fight card je sačinjen od zbilja prekaljenih internacionalaca, boraca koji su se borili u svim najvećim svjetskim organizacijama, pa sve do domaćih uzdanica i boraca koji praktički tek započinju svoju profesionalnu karijeru," istaknuo je čelnik FNC promocije Dražen Forgač Forgy u razgovoru u podcastu "Kamera, akcija, VOYO!" koji možete gledati na platformi VOYO.
"Danas kad dođem na UFC ili bilo koji drugi event, ne vidim prevelike razlike u odnosu na FNC," ponosno ističe Forgač, dodajući kako se organizacija iznimno trudi oko tretmana boraca, pazeći na smještaj, prehranu i sve popratne detalje, što u njegovim borilačkim danima često nije bio standard čak ni u velikim organizacijama.
POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je izgledalo posljednje sučevljavanje oči u oči Batura i Kite. Nakon vaganja, okrenuli su se jedan prema drugom