FNC 25: Nemojte disati ni treptati! Ovo je jedan od najvećih borilačkih spektakla godine

Zanimljivosti o FNC 25 eventu

Prvi put u Varaždinu: FNC prvi put u povijesti dolazi u sjever Hrvatske – Varaždinsku Arenu, dvoranu kapaciteta oko 5.000 gledatelja.

11 borbi na cardu: Večer donosi čak 11 MMA okršaja, uz teškaški main event Batur vs Kita, meč za titulu u velteru Kraska - Cavalcanti te povratak Marka Bojkovića.

Batur se vraća nakon teške ozljede: Hrvatski teškaš nastupa prvi put nakon nesretne ozljede na FNC 21 u Zadru, ponovno pred domaćom publikom, ovoga puta u novom gradu FNC mape.

Poljska legenda u kavezu: Michal Kita ima više od 40 profi borbi i status veterana europske scene; u karijeri je nastupao protiv niza poznatih teškaša, što njegov okršaj s Batrom čini ozbiljnim ispitom za hrvatskog borca.

Bojković nakon prvog poraza: Marko “Skull Crusher” Bojković (8-1) vraća se u kavez nakon prvog poraza u karijeri na FNC 23 i odmah dobiva iskusnog KSW veterana Donovana Desmaea.

Cavalcanti dolazi iz Dana White’s Contender Seriesa: Igor Cavalcanti je 2024. nastupio u glavnoj borbi Dana White’s Contender Seriesa, što njegov meč za FNC pojas veltera čini jednim od sportskih vrhunaca večeri.

Teškaški co-main između Istrefija i Domingosa: Valdrin Istrefi i Quentin Domingos donose još jedan heavyweight obračun – Domingos se vraća u FNC nakon otprilike tri godine i teškog poraza, dok Istrefi stiže s pedigreom sparinga partnera velikih imena.

Svi borci zadovoljili vagu: Na službenom vaganju uoči FNC 25 nije bilo promjena na cardu – svi borci su prošli vagu i potvrđeno je svih 11 planiranih mečeva.