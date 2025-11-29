Prvi čovjek FNC-a uoči spektakla u Varaždinu: 'Publiku očekuje 11 vrhunskih borbi, a Arena će gorjeti'

Ususret borilačkom spektaklu FNC 25 koji će večeras zatresti Varaždin, a koji uživo možete pratiti od 18.20 sati na platformi Voyo, popularni Forgy, čovjek koji je od temelja izgradio najjaču MMA organizaciju u ovom dijelu Europe, otvoreno govori o izazovima organizacije, filozofiji sparivanja boraca i onome što publika može očekivati večeras u varaždinskoj Areni.

Spoj mladosti i prekaljenih boraca

Varaždin se prvi put našao na mapi FNC-a, a organizatori su se potrudili da debi u baroknom gradu bude nezaboravan. Arena, koja prima oko 7000 gledatelja, ugostit će "fight card" sastavljen od 11 borbi, za koji Forgač tvrdi da je savršen balans između mladenačke energije i veteranskog iskustva.

"Fight card je sačinjen od zbilja prekaljenih internacionalaca, boraca koji su se borili u svim najvećim svjetskim organizacijama, pa sve do domaćih uzdanica i boraca koji praktički tek započinju svoju profesionalnu karijeru," istaknuo je Forgač.

Upravo taj kontrast čini evente zanimljivima. Mlađi borci u kavez ulaze žustro, često bez previše kalkulacija i kompromisa, tražeći brzi prekid i dokazivanje. S druge strane, iskusniji borci donose taktičku zrelost, "muzej vještina" i profesionalnost koja borbu pretvara u šahovsku partiju tijelima.

Umjetnost sastavljanja popisa borbi

Jedno od ključnih pitanja koje zanima fanove jest kako se zapravo slažu parovi. Forgač naglašava da je najvažniji kriterij ujednačenost. Cilj nije "baciti janje vukovima" radi atraktivnog nokauta, već osigurati kompetitivne mečeve.

"Pazi se da mečevi budu ujednačeni. Mečevi u kojima su protivnici prevelike razlike u kvaliteti obično završavaju vrlo brzo. Iako tu zna biti brutalnih nokauta, cilj nije da netko strada, nego da dobije protivnika po mjeri," objašnjava čelni čovjek FNC-a.

Upravo zato se mladi talenti najčešće bore međusobno, dok se veterani sučeljavaju s borcima sličnog iskustva. Bilo bi pogrešno, a i opasno, staviti neiskusnog borca pred prekaljenog veterana. Osim sigurnosti i sportske logike, pazi se i na "faktor X" – atraktivnost i emociju koju borac izaziva kod publike. Ponekad borac ne mora biti tehnički najsavršeniji na svijetu, ali ako ima karizmu ("personality") i stil koji prodaje ulaznice, on ima svoje mjesto na priredbi. Sve to objašnjava Forgač u podcastu ‘Kamera, akcija, Voyo!’ koji možete gledati na platformi Voyo.

Produkcija na svjetskoj razini

Govoreći o organizacijskom napretku, Forgač se prisjetio početaka kada je svega nekoliko ljudi radilo sve – od rezervacije hotela do sastavljanja ringa. Danas je FNC ozbiljan sustav gdje na dan eventa radi preko 100 ljudi, podijeljenih u specijalizirane odjele za logistiku, produkciju, marketing i društvene mreže.

"Danas kad dođem na UFC ili bilo koji drugi event, ne vidim prevelike razlike u odnosu na FNC," ponosno ističe Forgač, dodajući kako se organizacija iznimno trudi oko tretmana boraca, pazeći na smještaj, prehranu i sve popratne detalje, što u njegovim borilačkim danima često nije bio standard čak ni u velikim organizacijama.

Iako Arena Varaždin sa svojih 7000 mjesta nije najveća dvorana koju su punili (zagrebačka i beogradska Arena primaju znatno više), Forgač naglašava da je cilj svakog eventa isti – pružiti spektakl. S obzirom na najavljeni popis borbi i produkcijski nivo koji FNC donosi, Varaždin se s pravom može pripremiti na večer punu adrenalina i vrhunskog sporta.

