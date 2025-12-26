FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
velika pobjeda /

United izdržao pritisak i upisao važna tri boda na Old Traffordu

United izdržao pritisak i upisao važna tri boda na Old Traffordu
×
Foto: Conor Molloy/prosports/shutterstock Editorial/profimedia

Utakmica je odlučena u 24. minuti odličnim potezom Dorgua koji je padajuću loptu lijepo zahvatio poluvolej udarcem

26.12.2025.
23:42
Hina
Conor Molloy/prosports/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Odigrana je prva utakmica 18. kola engleske Premier lige, a nogometaši Manchester Uniteda su na svom Old Traffordu s 1-0 bili bolji od Newcastlea.

Utakmica je odlučena u 24. minuti odličnim potezom Dorgua koji je padajuću loptu lijepo zahvatio poluvolej udarcem i s 15 metara je pospremio u mrežu. Manchester United je odlučio u nastavku braniti se i prijetiti iz kontranapad, dok je Newcastle sustavno stiskao suparnika i tražio izjednačenje.

Domaćin je ipak odolio svim naletima suparnika, preživio je sve opasne šanse Newcastlea i na kraju slavio 1-0. Ova je pobjeda odvela Manchester United na peto mjesto ljestvice.

U subotu će igrati Nottingham Forest - Manchester City, Arsenal - Brighton, Brentford - Bournemouth, Burnley - Everton, Liverpool - Wolverhampton, West Ham - Fulham i Chelsea - Aston Villa, dok su nedjeljni parovi Sunderland - Leeds i Crystal Palace - Tottenham.

POGLEDAJTE VIDEO: Pa tko kaže da Hrvatska nema dobre suce? Ivana Martinčić među najboljima na svijetu

Boxing DayManchester UnitedNewcastle
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
velika pobjeda /
United izdržao pritisak i upisao važna tri boda na Old Traffordu