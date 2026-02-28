FREEMAIL
KAKVI KRALJEVI /

Hit: Naš reporter postavio pitanje Iliću i Vasi, dečki oduševili reakcijom! Ovo morate vidjeti

FNC 28 stigao je u Slavonski Brod, a dvorana u Vijušu rasprodana je danima prije eventa za koji su svi poludjeli. Vehmir Džakmić u dvorani Vijuš razgovarao je s Aleksandrom Ilićem i Vasom Bakočevićem. Na Vehmirovo pitanje Iliću i Vasi - kakvo je stanje kod vas? - dečki su briljirali.

Spektakularni FNC-a 28 u Slavonskom Brodu gledajte na platformi VOYO od 19.00. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

Ilić mu je rekao:

"Stanje je alarmantno", našalio se Ilke, što je nasmijalo i Vasu.

Bakočević se potom nadovezao:

"Uzeo mi je riječ iz usta."

Što su Ilić i Bakočević rekli Vehmiru Džakmiću pogledajte u videu. 

28.2.2026.
18:14
Silvijo Maksan
Fnc 28FncVaso BakočevićAleksandar IlicMmaAleksandar Joker Ilić
