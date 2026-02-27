Raskošna koprodukcija rasprodana tjednima unaprijed: Sve je spremno za veliku premijeru

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AIDA /

Nakon dugih 13 godina na daske zagrebačkog HNK vratila se kultna opera Aida. I to u jednoj od najvažnijih i najraskošnijih opernih produkcija u posljednjih nekoliko godina, jer ova Aida nastala je u kazališnoj europskoj koprodukciji između kazališta u Zagrebu, Palermu i Debrecinu.

Aida, glazbeno remek-djelo Giuseppea Verdija, jedna je od najpoznatijih opera na svijetu, naručena je za svečano otvaranje sueskog kanala - premijerno je izvedena davne 1871. godine. Interes publike je nevjerojatan - sve izvedbe u Zagrebu rasprodane su tjednima unaprijed.

RTL Danas razgovarao je s s Aidom, odnosno sopranisticom Kristinom Kolar, prije velike premijere.