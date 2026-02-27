Zaprosio je na blagajni gdje su se upoznali: Jednostavna gesta koja je sve oduševila

Pod morem, na tvrđavama, u zraku i na egzotičnim destinacijama.

Zaprositi djevojku, čini se, nikad nije zahtijevalo toliku pripremu, pa i novac kao danas.

I dok mnogi za taj dan odluke unajmljuju čak i usluge posebnih agencija, jedan je muškarac iz Slavonije oduševio načinom i jednostavnošću kojima je zaprosio svoju odabranicu.

Na blagajni u prodajnom centru u kojem su se upoznali i oboje rade.

Trenutak skroman, ali ljubav velika. Ona kojoj nisu potrebni ni tropski krajevi ni unajmljeni fotografi ni savršene fotografije za Instagram. Ona u kojoj nijedno mjesto na svijetu ne može biti draže od onog na kojem ste se ugledali prvi put.

"Dokaz ljubavi nije u autima, novčanicima ili nekim skupim stvarima, nekom luksuzu. Ja sam to htio napraviti na jednostavan način", rekao je Danijel Predragović.

Pljesak, oduševljenje i suze radosnice

Baš zbog te jednostavnosti ova je snimka postala viralna. Nitko osim budućeg mladoženje nije znao njegove namjere. "Vidjela sam samo ružu da nosi i još se mislim zašto on meni sad ružu, rođendan pa bio je prije dva dana, šta sad s time al' dobro ajd, ruža. I onda on počne s nekakvim tekstom: draga moja, ovdje sam te upozno, ovdje te želim i pitati. Ja onak' vidim vadi taj prsten van: Isuse, Bože, šta je ovo", ispričala je Jelena Cicvarić.

"Svi su ostali oduševljeni. Pljesak, suze radosnice. Čudo. Nisam imo tremu neku tada al me adrenalin spucao nakon toga odmah par sekundi tak da smo izostavili jedan bitan detalj kod toga a to je bio zagrljaj", rekao je Danijel.

"Ona je bila u šoku još i kad sam ja došao s posla. To je bilo bar sedam sati kasnije, a i meni je tek onda sjelo što sam učinio hahaha", ispričao je.

Devet godina skupa

Danijel i Jelena u vezi su već devet godina. Roditelji su djevojčice od pet. Iako mala, shvatila je sve. I ona je zaplakala od sreće kad je vidjela snimku. A kasnije je, istina, bila malo i ljuta.

"Bila je tužna zato što tata nije i njoj kupio prsten pa smo morali nać neko rješenje po tom pitanju", objasnio je Danijel.

Bračne zavjete budući supružnici planiraju razmijeniti do kraja ljeta. Neke od njih izrekli su i pred našom kamerom.

"Bit ću tvoj najbolji vjerni muž. Dobar kao i do sada. Osjećajan", rekao je Danijel, a Jelena: "Danijel, hvala ti što si me trpio svih ovih godina i želim te zamoliti da me trpiš sljedećih toliko još mnogo godina. Da budemo zajedno u dobru i zlu, da se štitimo međusobno od svih i da budemo jači. Volim te".