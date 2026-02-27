Vojarne spremne za mlade ročnike, neki nisu oduševljeni: 'Ja najradije ne bih... Iskreno'

VIŠE OD 700 POZIVA /

Prisega i prva prozivka za mlade ročnike kreće već za 10 dana. Dosad je upućeno više od 700 poziva, a priziv savjesti uložilo je njih svega sedmero. Takvim rezultatom zadovoljna je Vlada iz koje poručuju - to potvrđuje interes za vojnu službu.

Već se zna da će mladi na temeljnoj vojnoj obuci biti u jednoj od triju vojarni - Slunju, Požegi i Kninu. Instruktori ih spremno čekaju. 'Nema straha, oni su u savršeno dobrim rukama, ljudi koji će s njima raditi su osposobljeni za svoj posao i oni su profesionalci. Oni će njih savršeno dobro pripremiti. Taj čovjek koji izađe će biti promijenjeni čovjek, on će biti karakterno čvršći, spremniji fizički, drugi mentalni sklop komotno', kaže bojnik Miro Bogdan.

Bi li oni na takvu promjenu pristali? Marko iz Zadra kaže: 'Ja najradije ne bih, iskreno. Nekako mi se čini da mi ne bi bilo dobro tamo, ali sve u svemu ako moram išao bi, ako bi me netko natjerao'. Više pogledajte u prilogu