Navala na hotele u hrvatskom gradu: 'To što Uskrs pada ranije za sezonu je dobro'

U opatijskim hotelima sve je ubrzano. Gosti su brojni, a krenule su i rezervacije za Uskrs. To što blagdan pada ranije za sezonu je, govore nam, dobro. Jer se nadaju da će od travnja do kraja ljeta većinom biti popunjeni.

"Nama se pokazalo da je, osjetimo bolji buking. Mi imamo 54 smještajne jedinice, za sad smo već na nekih 70 posto popunjenosti, što je sasvim lijepa brojka i evo traži se sigurno ovaj last minute da, da se još i te zadnje sobe popune", kaže direktor hotela Opatija, Davor Kovčalija.

Što se tiče cijena, u ovom će hotelu s pet zvjezdica biti deset posto više nego lani. Prate, kažu, cijene u drugim mediteranskim destinacijama i prilagođavaju se. Noćenje s doručkom za Uskrs stoji od 310 eura.

Gostima nije skupo

Gosti kažu da im nije preskupo. "Svi kažu da je u Hrvatskoj puno skuplje nego južni Jadran, otoci i to. To je užas negdje, to te "izropaju". Ali ovdje je sasvim normalno", kaže Aleš Muller iz Slovenije.

Primijetili smo da su se malo povećale od kad se promijenila valuta. Ali su dovoljno dobre. Pa će tako u većini opatijskih restorana ostati iste.

"Cijene su dostigle plafon još prije dvije godine i cijene se apsolutno neće dizati. Nadamo se da ćemo i spuštati cijene u narednom razdoblju, jer naši kolege imaju puno manji porez u našim susjednim zemljama pa se nadamo da će to prepoznati i Hrvatska", kaže vlasnik restorana u Opatiji, Stjepan Dunatov.

Kuhari iz Indije

I ovdje prve veće gužve očekuju za Uskrs. A gostima će jela pripremati i jedan od stranih radnika. Ravi je došao iz Indije. "U Indiji se radi napornije, ima više radnih sati. Ovdje ne. Imamo posao u određenom vremenu. Nema toliko posla, kada završimo svoje dužnosti, gotovi smo i idemo kući. I to je savršeno", kaže Ravi Shani, kuhar iz Indije.

Prošle su godine mnogi ugostitelji imali problema zbog izdavanja radnih dozvola i mijenjanja Zakona. "Ove godine si to nismo smjeli dozvoliti, već smo danas osigurali sve radnike, imamo sve razne dozvole, ne čekamo gužve, ne čekamo redove, da ne bi upali, kao prošle godine, u velike probleme", kaže Dunatov.

Sve mora biti spremno do travnja, jer po Uskrsu se sezona poznaje. Prvi ovogodišnji turistički test bit će ranije.