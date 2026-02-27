FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ATRAKTIVNA EKONOMISTICA /

Gdje je Mate Rimac? Barbara Kotarski otputovala pa otkrila kako provodi slobodno vrijeme

Gdje je Mate Rimac? Barbara Kotarski otputovala pa otkrila kako provodi slobodno vrijeme
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Barbara Kotarski aktivna je na društvenim mrežama, a sada je otkrila gdje je otputovala

27.2.2026.
14:20
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prije nešto više od mjesec dana počela su kružiti šuškanja kako poduzetnik Mate Rimac (38) ljubi ekonomisticu Barbaru Kotarski (28). Iako svoju vezu nikada nisu javno komentirali, njihova zajednička pojavljivanja u javnosti dodatno su potaknula glasine i praktički potvrdila da je riječ o novoj ljubavnoj romansi.

Barbara je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli detalje iz privatnog života. Ovih je dana pratitelje počastila prizorima sa skijanja, a prema objavljenoj zastavici može se zaključiti kako slobodno vrijeme trenutačno provodi na odmoru u Srbiji.

Gdje je Mate Rimac? Barbara Kotarski otputovala pa otkrila kako provodi slobodno vrijeme
Foto: Instagram Story

Podsjetimo, sredinom prošlog mjeseca Barbara i Mate zajedno su se pojavili na svečanom koncertu ''Glazbeni te zove'' u zagrebačkom HNK-u povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a dodatne sumnje potaknula je činjenica da su se tijekom večeri držali za ruke, ne skrivajući bliskost.

Gdje je Mate Rimac? Barbara Kotarski otputovala pa otkrila kako provodi slobodno vrijeme
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti

Mate RimacDjevojkaSkijanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx