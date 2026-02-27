Gdje je Mate Rimac? Barbara Kotarski otputovala pa otkrila kako provodi slobodno vrijeme

Prije nešto više od mjesec dana počela su kružiti šuškanja kako poduzetnik Mate Rimac (38) ljubi ekonomisticu Barbaru Kotarski (28). Iako svoju vezu nikada nisu javno komentirali, njihova zajednička pojavljivanja u javnosti dodatno su potaknula glasine i praktički potvrdila da je riječ o novoj ljubavnoj romansi.

Barbara je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli detalje iz privatnog života. Ovih je dana pratitelje počastila prizorima sa skijanja, a prema objavljenoj zastavici može se zaključiti kako slobodno vrijeme trenutačno provodi na odmoru u Srbiji.

Foto: Instagram Story

Podsjetimo, sredinom prošlog mjeseca Barbara i Mate zajedno su se pojavili na svečanom koncertu ''Glazbeni te zove'' u zagrebačkom HNK-u povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a dodatne sumnje potaknula je činjenica da su se tijekom večeri držali za ruke, ne skrivajući bliskost.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti