Prosvjednici u Sarajevu blokirali promet i poslali oštru poruku vlastima: 'Djeca koju je ubio sistem'

Nekoliko stotina ljudi sudjelovalo je u petak u Sarajevu u novom prosvjednom okupljanju organiziranom osmi put nakon tragične prometne nesreće u kojoj je u iskliznuću tramvaja s tračnica 12. veljače poginuo 23-godišnji student a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica.

Tijekom dvosatnog okupljanja sudionici prosvjeda kao i ranije su blokirali promet i u koloni prošli središtem grada.

Pri tom su uzvikivali "pravda, pravda" noseći veliki transparent s natpisom "djeca koju je ubio sistem" i fotografijama mladih koji su u različitim okolnostima smrtno stradali u Sarajevu.

Zaustavili su se pred sjedištem tužiteljstva Sarajevske županije i tamo ponovo ranije zahtjeve za brzom i transparentnom istragom o okolnostima nesreće koja se dogodila prije dva tjedna.

Saslušano 50 potencijalnih svjedoka

Nitko se iz tužiteljstva u petak nije odazvao pozivima prosvjednika za susret no glavna tužiteljica Meliha Dugalija je ranije ovog tjedna kazala kako im je istraga o nesreći od 12. veljače prioritet. Pojasnila je kako je do sada saslušano 50 potencijalnih svjedoka no za konačnu odluku o eventualnom podizanju optužnice moraju sačekati nalaze vještaka.

U nesreći 12. veljače tramvaj koji je u velikoj brzini iskliznuo s tračnica usmrtio je Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu a teško ozlijedio Ellu Jovanović, učenicu Katoličkog školskog centra.

Zbog težine ozljeda liječnici su joj morali amputirati nogu a ona je još uvijek u bolnici na postoperativnom oporavku no život joj više nije ugrožen.