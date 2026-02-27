Da, to je Kylie Jenner ! Prepoznajete li ju? Ovako je izgledala prije odlaska pod nož

Kylie Jenner već je godinama jedna od najpraćenijih žena na svijetu, no uz poslovni uspjeh i popularnost stalno je prati i rasprava o njezinoj fizičkoj transformaciji. Kada se prvi put pojavila u realityju kao tinejdžerica, izgledala je poput tipične djevojke iz susjedstva – prirodnih crta lica, tanjih usana i jednostavnijeg stila. Danas, više od desetljeća kasnije, mnogi se slažu da izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na početak karijere.

Iako se o estetskim zahvatima mnogo nagađa, Kylie rijetko ulazi u detalje. Posljednjih godina čak je priznala da joj je ponekad žao što je s nekim zahvatima počela vrlo rano. Unatoč kritikama, njezina transformacija postala je jedan od najpoznatijih primjera promjene imidža u svijetu slavnih – put od djevojke iz reality showa do globalne beauty ikone koja danas izgleda potpuno drugačije.

Kako je Kylie izgledala nekad, a kako izgleda sada pogledajte u galeriji...