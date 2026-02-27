FREEMAIL
SNIMILI GA /

Norveški Bodo/Glimt oduševio Europu: Predstavnik kluba ukrao show svojim stilom na ždrijebu

Norveški Bodo/Glimt oduševio Europu: Predstavnik kluba ukrao show svojim stilom na ždrijebu
Foto: MARIUS SIMENSEN/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Sada je njihov predstavnik ponovno privukao pažnju – ovog puta na ždrijebu osmine finala u Nyonu.

27.2.2026.
15:45
Sportski.net
MARIUS SIMENSEN/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
Bodo/Glimt potvrđuje status najveće senzacije u europskom nogometu. Norveški klub već je oduševio javnost hrabrom igrom, eliminacijom prošlogodišnjeg finalista Lige prvaka i pobjedama protiv velikana poput Manchester Cityja i Atletica Madrida, a sezona im tek počinje.

Sada je njihov predstavnik ponovno privukao pažnju – ovog puta na ždrijebu osmine finala u Nyonu.

Dok su predstavnici europskih velikana pažljivo pratili izvlačenje svojih parova, predsjednik Bodo/Glimta, Frode Thomassen, ukrao je medijsku pažnju svojim izdanjem. Dok su ostali čelnici klubova došli u elegantnim odijelima i kravama, Thomassen se pojavio u sportskoj trenerci, ostajući vjeran opuštenom imidžu kluba s hladnog sjevera Europe.

 

 

Njegov izbor odjeće odmah je postao hit na društvenim mrežama, gdje su korisnici s oduševljenjem dijelili fotografije i komentirali autentičnost norveškog predstavnika. Dok su neki hvalili njegovu iskrenost i jednostavnost, drugi su smatrali da bi ceremonija ovakvog ranga ipak zahtijevala formalniji pristup.

