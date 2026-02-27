Hrvatska pred rasprodanim Draženovim domom: Evo kada i gdje gledati veliki okršaj s Njemačkom

Košarkaška reprezentacija Hrvatske večeras u zagrebačkom KC Dražen Petrović igra jednu od najvažnijih utakmica u aktualnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. S druge strane parketa stajat će moćna Njemačka košarkaška reprezentacija, aktualni svjetski i europski prvaci.

Dvoboj počinje u 20 sati, a prijenos je na programu Arena Sport 1. Interes navijača bio je ogroman, ulaznice su rasprodane unaprijed, pa Hrvatsku pod obručima očekuje ispunjena dvorana i prava domaćinska atmosfera.

Nakon pobjede protiv Izraela, u svlačionici vlada optimizam, no nitko ne želi poletjeti prerano. Iskusni reprezentativac David Škara naglašava kako je momčad svjesna izazova koji je pred njom.

Ističe da je pobjeda u prošlom kolu podigla samopouzdanje, ali i upozorava da je Hrvatska znala posustati upravo na velikim ispitima. Upravo zato, poručuje, ključ će biti poniznost i maksimalan pristup od prve do posljednje minute.

Nakon dva kola i Hrvatska i Njemačka imaju savršen omjer 2-0, a u skupini su još Cipar i Izrael. Večerašnji susret mogao bi dati snažan zamah u borbi za vrh.

Kladionice blagu prednost daju Hrvatskoj, ponajprije zbog činjenice da će izbornik imati gotovo kompletan sastav. Njemačka, s druge strane, stiže bez nekoliko najvećih zvijezda.

Zbog NBA obveza izostaju Franz Wagner, Moritz Wagner, Dennis Schröder i Isaiah Hartenstein, a na popisu odsutnih nalaze se i Justus Hollatz, Oscar da Silva, Andreas Obst, Johannes Voigtmann, Isaac Bonga te Maodo Lo.

Unatoč izostancima, njemačka reprezentacija i dalje ima širinu i kvalitetu. Izbornik Hrvatske naglašava kako je riječ o momčadi koja godinama igra zajedno i ima jasnu strukturu igre.

Poručuje da izostanci njihovih najvećih imena za Hrvatsku ne smiju biti opuštajući faktor, već dodatna obveza. Cilj je, kaže, jasan još od ljeta, bez obzira na protivnika i okolnosti, Hrvatska mora ići na pobjedu kad god se za to ukaže prilika.

