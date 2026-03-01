DORH uskoro donosi odluku za Dabrino pjevanje: Neslužbeno doznajemo kakva mu kazna prijeti

Josip Dabro uzburkao je javnost nakon što je prije dva tjedna procurila snimka na kojoj veselo pjeva stihove koji sugeriraju da je Ante Pavelić 'vođa svih Hrvata'.

'U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata', pjevao je Dabro na snimci objavljenoj na Facebooku, nastaloj na pokladnom jahanju u Komletincima.

Sporna snimka izazvala je lavinu reakcija i potresla vladajuću koaliciju. Dok su njegovi stranački kolege događaj pokušali relativizirati nazivajući ga "nestašlukom", institucije su slučaj shvatile ozbiljnije pa je DORH ubrzo pokrenuo izvide.

Prekršajna prijava

Odluka o daljnjem postupanju DORH-a oko sporne snimke trebala bi biti poznata već idućeg tjedna. No kako RTL Danas neslužbeno doznaje, istražitelji slučaj ne tretiraju kao kazneno djelo poticanja na mržnju, već će se postupak voditi u smjeru prekršaja protiv javnog reda i mira.

Tako zastupniku Domovinskog pokreta ne prijeti zatvor, već novčana kazna koja, prema postroženom zakonu, iznosi od 700 do 4000 eura.

HSS se pridružuje vladajućoj koaliciji?

Dodajmo i kako smo jučer doznali kako postoji mogućnost da se vladajućoj koaliciji pridruži i HSS.

Hoće li premijer popiti kavu s novim predsjednikom HSS-a jer naime on bi trebao zamijeniti Krešu Beljaka u Saboru - tek ćemo vidjeti.

"Mi smo razgovarali, on je novi predsjednik HSS-a, nadam se da će se vratiti u okrilje Europske pučke stranke", poručio je jučer Plenković.

Rekao nam je i predsjednik te stranke koja u saboru ima zastupnika Krešu Beljaka - kako će odluku o tome s kim vide suradnju donijeti ubrzo - na glavnom odboru stranke krajem ožujka. No nagađa se da bi Beljak aktualnom predsjedniku mogao prepustiti mandat. Što nam on nije potvrdio, ali niti demantirao.

"Što se tiče suradnje s HDZ-om i nekim drugim strankama, o tome će odlučiti središnja tijela stranke", govori Darko Vuletić, novi predsjednik HSS-a.

