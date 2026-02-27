FREEMAIL
Preokret u Svjetskom kupu! Suter odnijela pobjedu, razlike minimalne

Preokret u Svjetskom kupu! Suter odnijela pobjedu, razlike minimalne
Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Suter je bila 11 stotinki brža od Ortlieb 24 stotinke od Goggie.

27.2.2026.
14:28
Hina
Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
Švicarka skijašica Corinne Suter pobijedila je u petak u spustu u Soldeuu u Andori, utrci Svjetskog kupa, s vremenom 1:31:62 sekunde, ispred Austrijanke Nine Ortlieb i Talijanke Sofije Goggie. 

Suter je bila 11 stotinki brža od Ortlieb  24 stotinke od Goggie. Njemica Emma Aicher, koja je završila četvrta s 53 stotinke sporijim vremenom od pobjednice, sada zaostaje 94 boda za Amerikankom Lindsey Vonn, vodećom u poretku spusta Svjetskog kupa (400 bodova prema 306). Vonn se teško ozlijedila na utrci spusta na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Treća u poretku spusta je Njemica Kira Weidle-Winelmann, danas 11., s 256 bodova.

Do kraja sezone preostala su još tri spusta: dva sljedeći tjedan u Val di Fassi u Italiji i posljednji na finalu u Kvitfjellu u Norveškoj za tri tjedna (21. ožujka).

S 31 godinom, Suter je osigurala svoju šestu pobjedu u Svjetskom kupu u karijeri, četvrtu u spustu. 

U subotu i nedjelju će se u Soldeu održati još dvije utrke superveleslaloma.

SkijanjeSpustSvjetski Kup
