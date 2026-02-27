Spektakl u najavi: Ždrijeb Europske lige donio okršaje koji garantiraju epsku dramu

U Nyonu je održan ždrijeb osmine finala Europske lige, a izvučeni parovi već sada najavljuju izuzetno uzbudljivu nokaut fazu. Nakon ceremonije za Ligu prvaka, pažnja nogometne javnosti usmjerena je na drugo po jačini europsko klupsko natjecanje, gdje su kuglice spojile momčadi koje obećavaju vrhunske dvoboje.

Mađarski Ferencváros igrat će protiv portugalske Brage, dok Panathinaikos čeka španjolski Real Betis. Belgijski Genk odmjerit će snage s njemačkim Freiburgom, a Celta Vigo suprotstavit će se francuskom Lyonu.

Zanimljiv okršaj očekuje se između Stuttgarta i Porta, dok će Nottingham Forest igrati protiv danskog Midtjyllanda. Posebnu pažnju privlači talijanski dvoboj Bologne i Rome, dok će Lille snage odmjeriti s engleskom Aston Villom.

Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 12. ožujka, dok su uzvratni susreti zakazani sedam dana kasnije. Ulaskom u ovu fazu natjecanja pogreške se skupo plaćaju, a s obzirom na izvučene parove, jasno je da nas očekuju napete i neizvjesne europske večeri.

