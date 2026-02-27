FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAKCIJA /

Stojković se oglasio nakon što je ošamario igrača Genka: 'Nemam što pametno reći'

Stojković se oglasio nakon što je ošamario igrača Genka: 'Nemam što pametno reći'
×
Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Luka Stojković javio se putem Instagram profila

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
27.2.2026.
10:40
JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Stojković (22) oglasio se u petak ujutro na Instagramu nakon utakmice između Genka i Dinama (3-3, ukupnih 6-4 za Genk) odigrane u Belgiji u playoffu za osminu finala Europa lige. Podsjetimo, Stojković je postigao dva gola, od toga je drugi bio spektaularan sa 17 metara lijevicom, ali je u produžecima dobio izravni crveni karton zbog toga što je ošamario suparnika.

"Nemam što pametno reći osim što želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram bolje kontrolirati svoje emocije i preuzimam potpunu odgovornost za svoju pogrešku... Hvala svima na porukama podrške koje ste mi poslali. Na meni je da iz ovoga izvučem pouku i da kroz rad, borbu i rezultate pokažem koliko mi znači ovaj klub i svi koji vole i podržavaju ovaj grb“, napisao je Stojković uz hashtag "volim te Dinamo", napisao je Luka Stojković na Instagram Storyju. 

Za spomenuti kako je Luka Stojković ove sezone skupio već tri isključenja. 

Stojković se oglasio nakon što je ošamario igrača Genka: 'Nemam što pametno reći'
Foto: Screenshot Instagram Luka Stojković

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek u Maksanovom korneru: 'Dinamo treba 11 'mangupa' poput Stojkovića'

Luka StojkovićDinamoEuropska LigaGenk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx