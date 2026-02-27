Stojković se oglasio nakon što je ošamario igrača Genka: 'Nemam što pametno reći'

Luka Stojković (22) oglasio se u petak ujutro na Instagramu nakon utakmice između Genka i Dinama (3-3, ukupnih 6-4 za Genk) odigrane u Belgiji u playoffu za osminu finala Europa lige. Podsjetimo, Stojković je postigao dva gola, od toga je drugi bio spektaularan sa 17 metara lijevicom, ali je u produžecima dobio izravni crveni karton zbog toga što je ošamario suparnika.

"Nemam što pametno reći osim što želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram bolje kontrolirati svoje emocije i preuzimam potpunu odgovornost za svoju pogrešku... Hvala svima na porukama podrške koje ste mi poslali. Na meni je da iz ovoga izvučem pouku i da kroz rad, borbu i rezultate pokažem koliko mi znači ovaj klub i svi koji vole i podržavaju ovaj grb“, napisao je Stojković uz hashtag "volim te Dinamo", napisao je Luka Stojković na Instagram Storyju.

Za spomenuti kako je Luka Stojković ove sezone skupio već tri isključenja.

Foto: Screenshot Instagram Luka Stojković

