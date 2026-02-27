Orbán optužio Ukrajince da lažu o naftovodu: 'Ne zaboravimo, oni su digli u zrak Sjeverni tok'

Mađarska i Slovačka osnovale su zajednički tim za istragu naftovoda Družba i zahtijevale da Ukrajina dopusti stručnjacima dolazak na lice mjesta.

Potez je najavio mađarski premijer Viktor Orbán nakon telefonskog razgovora sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u petak., piše Euronews.

Orbán je optužio Ukrajinu za laganje i "državni terorizam".

Eskalirao je ovog tjedna nakon što je Mađarska blokirala financijski paket EU-a za Ukrajinu težak 90 milijardi eura, što je razbjesnilo članice koje podržavaju Kijev i koje to vide kao ucjenu.

Bruxelles u međuvremenu traži načine za smirivanje napetosti.

Optužili Ukrajinu da laže

Mađarska i Slovačka zahtijevaju stručnu misiju koja bi na terenu procijenila štetu na naftovodu Družba za koji Kijev tvrdi da je oštećen u napadu ruskog drona.

Naftovod, koji isporučuje jeftiniju rusku naftu Mađarskoj i Slovačkoj, nije u pogonu mjesec dana.

Mađarska i Slovačka optužile su Ukrajinu za "laganje" o napadu za koji tvrde da nije utjecao na osnovnu strukturu naftovoda, iz političkih razloga kako bi se te dvije zemlje prisililo da se odreknu ruske energije.

Slovačka i Mađarska jedine su dvije EU članice koje još uvoze rusku sirovu naftu preko mora, što Rusiji osigurava prihod.

"Očekujemo da će predsjednik Ukrajine ispuniti svoje obveze prema Europskoj uniji i njezinim državama članicama te da će ponovno pokrenuti naftovod Družba", rekao je Orbán u petak.

Orbán je ponovno napao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, optužujući ga za zavjeru protiv Mađarske.

Mađarski premijer predstavlja to pitanje kao ključno za nacionalnu sigurnost usred parlamentarnih izbora koji se u Mađarskoj održavaju 12. travnja.

Orbán u anketama zaostaje u odnosu na svog protivnika, mlađeg konzervativca Petera Magyara.

'Oni su digli u zrak Sjeverni tok'

Govoreći u petak na mađarskom nacionalnom radiju, Orbán je rekao da Zelenski nije odgovorio na njegov prijedlog da se pošalju međunarodni stručnjaci za procjenu plinovoda.

U pismu koje je poslao u četvrtak, Orbán je predsjedniku Europskog vijeća rekao da bi na teren trebalo rasporediti "misiju za utvrđivanje činjenica".

"Ukrajinci nisu spremni prihvatiti misiju provjere i utvrđivanja činjenica", rekao je Orbán. "Mislim da se Zapadni Europljani počinju otrežnjavati i da sve više ljudi shvaća da Ukrajinci lažu. Predsjednik Zelenski laže; ne govori istinu."

Orbán je rekao da je Mađarska napadnuta i optužio Kijev da želi stvoriti ekonomsku nestabilnost uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

"Ne zaboravimo, Ukrajinci su digli u zrak Sjeverni tok. Ukrajina je zemlja koja je sposobna dignuti u zrak osnovnu infrastrukturu njemačke opskrbe energijom i gospodarskih operacija na otvorenom moru. To je državni terorizam", rekao je Orbán.

Plinovod Sjeverni tok 2 sabotiran je 2022. godine. Njemačka je 2024. godine izdala naloge za uhićenje ukrajinskih državljana u vezi s istragom.

Orbán o naftovodu Adria

U istom intervjuu, Orbán je pozvao Hrvatsku da dopusti tranzit ruske nafte kroz naftovod Adria. Hrvatski JANAF izjavio je da su isporuke neruske nafte u tijeku i sugerirao da ima kapacitet za opskrbu Mađarske i Slovačke.

Hrvatska analizira može li uvoziti rusku naftu koju su sankcionirali SAD i EU. Do sada je to odbijala učiniti.

"Ovo nije prilika za Hrvatsku, već obveza, i oni si ne mogu priuštiti da ne isporuče ovu naftu Mađarskoj", rekao je Orbán.

"Hrvati imaju prijedlog da ovaj plinovod postane glavni plinovod, čemu se ne protivimo. Ali to zahtijeva razne razvojne projekte i testiranja", dodao je.

Orbán je dodao da je ruska sirova nafta u prosjeku 13 do 20 posto jeftinija od alternativa za Mađarsku, a Budimpešta nije spremna platiti više od svoje standardne cijene.

Magyar optužio Orbána za zastrašivanje

Mađarska vlada je u srijedu naredila vojnicima i policiji da čuvaju kritičnu energetsku infrastrukturu te zabranila letove dronova u pograničnom području blizu Ukrajine.

Vođa oporbe, Péter Magyar, kritizirao je Orbána zbog zlouporabe pitanja naftovoda Družba za širenje straha i stvaranje panike.

„Pozivam Viktora Orbána, ako ima bilo kakve stvarne, prijeteće informacije u vezi s mađarskom nacionalnom sigurnošću, da ih ne objavljuje na Facebooku i u propagandi, već da odmah kontaktira NATO i zatraži primjenu članka 4. Ugovora o NATO-u“, napisao je Magyar na društvenim mrežama.

Magyar je podsjetio da je Poljska pozvala na konzultacije NATO-a u rujnu 2025., kada su mnogi dronovi narušili njezin zračni prostor, te dodao da bi ga - ako je prijetnja stvarna - Orbán trebao pozvati na konzultacije kao čelnika najveće oporbene stranke.

