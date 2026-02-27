Merz ispunio obećanje: Njemačka usvojila nova pravila za migrante

Njemački parlament prihvatio je u petak nova postrožena pravila Europske unije o odnosu prema podnositeljima zahtjeva za azilom i izbjeglicama.

„Europska azilantska politikama je godinama bila disfunkcionalna, nova pravila su velik korak unaprijed“, rekao je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) u raspravi koja je prethodila glasovanju u Bundestagu.

Reformu je pozdravio i manji partner u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD). Socijaldemokratski zastupnik Sebestian Fiedler je rekao da će i dalje oni koji zaslužuju zaštitu u EU-u tu zaštitu i dalje dobivati.

Oporbene stranke Alternativa za Njemačku, Zeleni i stranka Ljevica glasovali protiv usklađivanja EU pravila u njemačko zakonodavstvo s time da za AfD zakon ne ide dovoljno daleko u sprječavanju neregulirane migracije a za Zelene i Ljevicu je novi zakon prerestriktivan.

Novi EU zakon o azilu

Jedna od glavnih stavki novog EU zakona o azilu je provođenje procesa rješavanja zahtjeva za azilom na vanjskim granicama EU-a za podnositelje zahtjeva iz onih zemalja čiji građani imaju male ili nikakve šanse za stjecanje azila.

Također bi bio ubrzan postupak za one podnositelje zahtjeva za azilom koju su u EU ušli u nekoj drugoj članici. Za njih bi bili organizirani smještaji u kojima bi morali čekati na povratak u zemlje u kojima su ušli u EU.

Njemačka je jedna od glavnih inicijatora novih postroženih EU pravila o azilu. Demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza je od dolaska na vlast u svibnju prošle godine kao jedan od najvažnijih ciljeva navela drastično smanjenje neregulirane migracije u Njemačku.

