Europa najavila koaliciju za zaustavljanje genocida: 'Gnjusne i nemilosrdne brutalnosti'

Nasilje paravojne skupine Snage za brzu podršku (Rapid Support Forces - RSF) u sudanskom gradu al-Fashiru nosi "obilježja genocida", rekli su u četvrtak u izjavi ministri vanjskih poslova središnje skupine za Sudan pri Vijeću za ljudska prava UN-a, izvijestio je Reuters.

Skupina zaključuje da nasilje koje predvode RSF predstavlja ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te nosi obilježja genocida, rekli su ministri u izjavi koju je distribuiralo njemačko ministarstvo vanjskih poslova.

Njemačka, Irska, Nizozemska, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo izjavile su da planiraju formirati koaliciju kako bi spriječile daljnje zločine u Sudanu.

'Gnjusne i nemilosrdne brutalosti'

Ubojstva civila u sudanskom ratu udvostručila su se prošle godine u odnosu na 2024., rekao je u četvrtak Volker Türk, čelnik Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Tisuće mrtvih ljudi nije identificirano ili se vode kao nestali, upozorio je.

Sudan je od travnja 2023. zahvaćen sukobom između sudanske vojske i RFS-a. Desetci tisuća ljudi su ubijeni, raselio je njih 11 milijuna, a rat je izazvao jednu od najgorih humanitarnih kriza u svijetu. Prema podacima WFP-a, najmanje 21,2 milijuna ljudi, odnosno 41 posto stanovništva, suočava se s akutnom nestašicom hrane, piše Morning Star.

"Ovaj rat je ružan. Krvav je i besmislen“, rekao je Türk Vijeću UN-a za ljudska prava. Pritom je okrivio obje sukobljene strane koje su dosad odbacile svako humanitarno primirje, a okrivio je i strane pokrovitelje koji financiraju, kako je rekao, "visokotehnološki“ sukob.

"U 2025. dokumentacija mog ureda upućuje na više od dva i pol puta veći broj ubojstava civila u usporedbi s prethodnom godinom. Mnoge tisuće još su nestale ili neidentificirane“, rekao je Türk.

Nema službenih podataka o ukupnom broju poginulih u sukobu u Sudanu.

Türk je osudio, "gnjusne i nemilosrdne“ brutalnosti, uključujući seksualno nasilje, pogubljenja bez suđenja i proizvoljna pritvaranja.

Istaknuo je "pokolj" koji je RSF počinio u travanjskom napadu na kamp za raseljene osobe Zamzam te ponovno u listopadu u El-Fasheru, tada posljednjem uporištu regularne vojske u zapadnom Darfuru.

Silovanja, grupna silovanja, seksualno mučenje i ropstvo također su u porastu, rekao je Türk, s više od 500 dokumentiranih žrtava u 2025. godini.

"Tijela sudanskih žena i djevojčica pretvorena su u oružje za teroriziranje zajednica", rekao je.

U priopćenju su ministri vanjskih poslova sudanske jezgrene skupine pri Vijeću UN-a za ljudska prava naveli da nasilje pod vodstvom RSF-a u El-Fasheru "predstavlja ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te nosi obilježja genocida".

Njemačka, Irska, Nizozemska, Norveška i Velika Britanija najavile su formiranje koalicije "kako bi spriječile daljnja zlodjela u Sudanu i podržale sudanski narod u postavljanju temelja za buduću pravdu".

Nakon pada El-Fashera, borbe su se premjestile dublje u susjedni Kordofan, gdje su napadi dronovima istodobno ubili desetke ljudi.

Od siječnja su napadi dronovima u južnom Kordofanu i šire "usmrtili ili ranili gotovo 600 civila", rekao je Türk, uključujući napade na konvoje humanitarne pomoći.

Rezidentna i humanitarna koordinatorica UN-a za Sudan, Denise Brown, rekla je da je pristup gradovima Kadugli i Dilling u Južnom Kordofanu - dugo odsječenima zbog opsade RSF-a, sve dok je vojska nedavno nije prekinula - praktički bio nemoguć.

"Nismo mogli dopremiti zalihe. Morali smo povući svoje osoblje radi njihove sigurnosti", rekla je u četvrtak, nakon što je sišla s prvog leta UN-a za Kartum od početka rata.

Potpuno nepoštovanje prema ljudskom životu

Glad je proglašena prošlog studenoga u glavnom gradu Sjevernog Darfura, El-Fasheru, te u Kadugliju, glavnom gradu Južnog Kordofana, prema procjeni uz potporu UN-a. Ista procjena navodi da se Dilling u Južnom Kordofanu vjerojatno suočava s uvjetima gladi.

Türk je rekao da vojska i RSF i dalje koriste "eksplozivno oružje u gusto naseljenim područjima, često bez upozorenja, pokazujući potpuno nepoštovanje prema ljudskom životu".

Istaknuo je "povećanu uporabu naprednih dronova dugog dometa", što je "proširilo štetu za civile u područjima daleko od linija bojišnice koja su ranije bila mirna".

Türk je također izrazio zabrinutost zbog "rastuće militarizacije društva", uključujući regrutiranje djece u borbe.

Zemlje umiješane u sukob

Nekoliko je zemalja optuženo za umiješanost u sukob.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) optuženi su za naoružavanje RSF-a, što su optužbe koje ta zemlja poriče. Egipat, Iran, Turska i Saudijska Arabija poduprli su zapovjednika vojske Abdela Fattaha al-Burhana.

Türk je pozvao na "diplomatski i politički pritisak“ radi postizanja humanitarnog primirja koje bi vodilo trajnom prekidu vatre. Svi takvi pokušaji do sada su propali.

Burhan je ovog tjedna obećao boriti se "do kraja" i rekao da planira izgraditi "pametnu vojsku" koja će ulagati u tehnologiju i istraživanje.

U siječnju je vojska proučavala novi prijedlog primirja Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije.

Pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država, UAE-a, Saudijske Arabije i Egipta mjesecima su u zastoju, a Burhan optužuje posrednike da favoriziraju UAE.

