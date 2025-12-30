Izvještavao je s 40 ratnih zona: 'Nikada nisam vidio godinu toliko zabrinjavajuću kao što je bila 2025.'

Godina 2025. pokazala se iznimno zabrinjavajućom na globalnoj razini. Prema izvještajima BBC-ovog ratnog reportera i sadašnjeg urednika za svjetske poslove Johna Simpsona, istodobno su bjesnili ratovi u Ukrajini, Gazi i Sudanu, dok Rusija pokazuje sve agresivniju geopolitičku ambiciju, a Amerika se sve više okreće izolacionizmu.

Simpson navodi da Kina jača svoj utjecaj i pažljivo planira buduće poteze prema Tajvanu.

Strah od šire eskalacije sukoba, uključujući potencijalne prijetnje nuklearnim oružjem, tinja, dok Zapad nastoji očuvati sigurnost i stabilnost u svijetu u kojem autokracije sve više jačaju.

Zabrinjavajuća godina

Simpson podsjeća da je tijekom karijere, koja traje još od 1960-ih, izvještavao s više od 40 ratišta diljem svijeta. Bio je svjedok vrhunca Hladnog rata, ali i njegovu gotovo potpunom nestanku, piše BBC.

Ipak, ističe kako nikada nije doživio godinu toliko zabrinjavajuću kao 2025., ne samo zbog istodobnog izbijanja više velikih sukoba, već i zbog činjenice da jedan od njih nosi geopolitičke posljedice bez presedana.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi sukob u njegovoj zemlji mogao eskalirati u svjetski rat, a Simpson napominje da, nakon gotovo šest desetljeća praćenja sukoba, ima neugodan osjećaj da bi Zelenski mogao biti u pravu.

NATO u pripravnosti i ruske prijetnje

Prema njegovim izvještajima, zemlje članice NATO-a nalaze se u stanju visoke pripravnosti zbog mogućih znakova da Rusija sabotira podmorske komunikacijske kabele, ključne za funkcioniranje zapadnih društava.

Ruski dronovi optužuju se za testiranje obrambenih sustava NATO-a, dok se ruski hakeri pripremaju za napade koji bi mogli onesposobiti ministarstva, hitne službe i velike korporacije. Simpson navodi da zapadne vlasti smatraju kako ruske tajne službe ciljano ubijaju ili pokušavaju ubiti disidente koji su utočište potražili na Zapadu.

Istraga pokušaja ubojstva bivšeg ruskog obavještajca Sergeja Skripalja u Salisburyju 2018. godine, kao i smrtonosnog trovanja lokalne stanovnice Dawn Sturgess, zaključila je da je napad bio odobren na najvišoj razini vlasti u Rusiji. Prema izvještajima Simpsona, to implicira osobnu odgovornost predsjednika Vladimira Putina.

Tri velika rata

Godinu 2025. obilježila su tri vrlo različita sukoba. Simpson navodi da je rat u Ukrajini odnio oko 14 tisuća civilnih života, prema podacima UN-a.

Zatim ističe sukob u Gazi, gdje je izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao "moćnu osvetu" nakon što je Hamas 7. listopada 2023. godine ubio približno 1.200 ljudi i oteo 251 taoca. Od tada je u izraelskim vojnim operacijama poginulo više od 70 tisuća Palestinaca, uključujući više od 30 tisuća žena i djece, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi kojim upravlja Hamas, a UN te brojke smatra pouzdanima.

U međuvremenu, Simpson izvještava, u Sudanu bjesni brutalan građanski rat između dviju vojnih frakcija. U posljednjih nekoliko godina ondje je poginulo više od 150 tisuća ljudi, dok je oko 12 milijuna prisiljeno napustiti svoje domove. Simpson napominje da, da je to bio jedini sukob u 2025. godine, međunarodna zajednica vjerojatno ne bi štedjela napore da ga zaustavi. No ratova je te godine bilo više, što je znatno otežalo reakciju svijeta.

Usporedba Ukrajine s drugim sukobima

"Dobar sam u rješavanju ratova", izjava je američkog predsjednika Donalda Trumpa, koju je predsjednik izjavio dok je letio prema Izraelu nakon što je posredovao u postizanju primirja u Gazi, prenosi Simpson.

Reporter ističe da, iako sada ondje gine manje ljudi, rat u Gazi i dalje nije doista riješen.

Simpson dodaje kako, s obzirom na strašne patnje na Bliskom istoku, rat u Ukrajini ipak ima posve drugačiji i ozbiljniji geopolitički značaj.

Prijetnja eskalacije

Prema njegovim izvještajima, osim Hladnog rata, većina sukoba koje je pratio bila je ograničenog opsega, brutalna i opasna, ali ne dovoljno ozbiljna da ugroze mir u svijetu.

Neki ratovi, poput Vijetnama, Prvog zaljevskog rata ili rata na Kosovu, povremeno su prijetili eskalacijom, ali do toga nikada nije došlo.

Simpson se prisjeća incidenta iz 1999. godine tijekom rata na Kosovu, kada je britanski general Sir Mike Jackson navodno povikao preko radija: "Neću za vas započeti Treći svjetski rat", odbijajući zapovijed da NATO snage zauzmu aerodrom u Prištini prije ruskih vojnika.

Uhidbeni nalog za Putina

No, Simpson navodi, u nadolazećoj 2026. godini Rusija, primjećujući navodni nedostatak interesa američkog predsjednika Donalda Trumpa za Europu, djeluje spremno širiti svoj utjecaj i dominaciju u regiji. Simpson prenosi i izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je ranije ovog mjeseca izjavio da Rusija ne planira rat s Europom, ali da je "spremna odmah" ako Europljani to žele.

U kasnijem televizijskom obraćanju dodao je: "Neće biti nikakvih operacija ako se prema nama budete odnosili s poštovanjem i uvažavali naše interese, kao što smo mi uvijek nastojali uvažavati vaše". Simpson napominje da, unatoč tim tvrdnjama, Rusija je već izvršila invaziju na neovisnu europsku državu, pri čemu su stradali civili i vojnici.

Ukrajina optužuje Moskvu za otmicu najmanje 20 tisuća djece, a Međunarodni kazneni sud izdao je uhidbeni nalog za Putina zbog njegove uloge u sukobu, što Rusija uporno poriče. Simpson dodaje da Rusija tvrdi kako je napad opravdala zaštitom od širenja NATO-a, no Putin je također dao naslutiti i drugi motiv, želju za obnovom regionalnog ruskog utjecaja.

Amerika okrenula leđa Europi

BBC-ov reporter ističe da je 2025. godina donijela i nešto nezamislivo, mogućnost da se američki predsjednik okrene leđa sigurnosnom poretku koji postoji još od Drugog svjetskog rata. Simpson navodi da Washington više nije siguran želi li braniti Europu, a istodobno ne odobrava smjer u kojem Europa ide. Prema njegovim riječima, nova američka strategija nacionalne sigurnosti tvrdi da se Europa suočava s "jasnom prijetnjom civilizacijskog nestanka".

Simpson napominje da Kremlj taj dokument pozdravlja kao sukladan vlastitoj viziji. Unutar Rusije, dodaje, Putin je utišao gotovo svaku unutarnju oporbu sebi i ratu u Ukrajini, ali se suočava i s ekonomskim izazovima, mogućim rastom inflacije, padom prihoda od nafte te povećanjem PDV-a kako bi se financirao rat. Simpson podsjeća da je gospodarstvo EU deset puta veće od ruskog, a europska populacija od 450 milijuna više je nego tri puta veća od ruske. Ipak, dodaje, Europa se dugo oslanjala na američku zaštitu, dok se Amerika sve više okreće vlastitim interesima, slična onoj iz 1920-ih i 30-ih.

Simpson upozorava da, čak i ako Trump oslabi na međuizborima 2026., američka politika prema Europi može ostati izolacionistička, što bi otežalo bilo kakvu pomoć i budućem, pro-NATO predsjedniku. Prema njegovim riječima, 2026. godina mogla bi biti presudna. Zelenski bi mogao biti prisiljen pristati na mirovni sporazum koji bi Ukrajinu koštao velikog dijela teritorija, a Europa će morati preuzeti znatno veći teret potpore Ukrajini, osobito ako se SAD povuče. Simpson napominje da, iako Putin često koristi kockarske taktike, dok su SAD član NATO-a, rizik nuklearnog sukoba i dalje ostaje visok.

Studentski prosvjed 1989. godine

BBC-ov ratni reporter podsjeća da priča o 4. lipnja 1989. nije bila jednostavna, iako su naoružani vojnici pucali na nenaoružane studente na Tiananmenu, istovremeno je u Pekingu i mnogim drugim kineskim gradovima bjesnio još jedan sukob. Tisuće običnih radničkih ljudi izašle su na ulice, nastojeći iskoristiti napad na studente kao priliku da sruše kontrolu Komunističke partije Kine.

Dva dana nakon događaja Simpson je prolazio ulicama i vidio barem pet policijskih stanica i tri lokalna sjedišta sigurnosne policije spaljena. U jednoj predgrađskoj zoni bijesni narod zapalio je policajca i njegovo ugljenisano tijelo naslonio na zid, s uniformom postavljenom u pomalo neuredan položaj i cigaretom u ustima.

Prema njegovim riječima, vojska nije samo suzbijala dugogodišnji studentski prosvjed, već je gušila i popularni ustanak običnih građana. Simpson naglašava da kinesko političko vodstvo, i desetljećima nakon događaja, još uvijek pomno prati svaki znak opozicije, bilo od organiziranih grupa poput Falun Gonga, nezavisne kršćanske crkve, demokratskog pokreta u Hong Kongu ili lokalnih demonstracija protiv korupcije, i da se svaki otpor suzbija silom.

Treći svjetski rat?

Simpson prenosi da kineski predsjednik Xi Jinping posljednjih mjeseci nije izravno prijetio Tajvanu, no bivši šef CIA-e William Burns izjavio je da je Xi još prije dvije godine naredio vojsci da bude spremna za invaziju do 2027. Simpson dodaje da Kina, unatoč svojoj snazi, i dalje pomno prati domaće raspoloženje, sjećajući se brutalnog gušenja prosvjeda na Tiananmenu 1989., koji je sam izvještavao.

Simpson se prisjeća i visokog političara Bo Xilaija, nekadašnjeg Xijevog suparnika, koji mu je rekao: "Nikada nećete razumjeti koliko je nesigurna vlast koja zna da nije izabrana". Simpson podsjeća da je Bo Xilai 2013. osuđen na doživotni zatvor zbog korupcije, pronevjere i zloupotrebe vlasti.

Zaključno, Simpson navodi da 2026. godina najvjerojatnije donosi jačanje Kine, mogućnost da Putin osigura povoljan mir i pripremi se za nove poteze, dok se Amerika dodatno udaljava od Europe. Prema njegovim riječima, iz europske perspektive, budućnost izgleda sumorno, a Treći svjetski rat ne bi se nužno vodio nuklearnim oružjem, nego kao niz diplomatskih i vojnih manevara koji pogoduju autokracijama i prijete raspadom zapadnog saveza. Simpson napominje da je taj proces već započeo.

