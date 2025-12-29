Najmlađa žrtva imala 14 godina, tijela bacili na deponij: Srpskom generalu stigla nova optužnica

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu za ratne zločine nad Bošnjacima na području Romanije protiv bivšeg generala vojske bosanskih Srba Radislava Krstića, koji je ranije u Haagu osuđen za genocid u Srebrenici.

Kako su u ponedjeljak potvrdili iz sjedišta Tužiteljstva BiH u Sarajevu, Krstić je po zapovjednoj odgovornosti optužen za ubojstvo najmanje 44 osobe bošnjačke nacionalnosti što su ga u rujnu 1992. godine počinili pripadnici 2. romanijske motorizirane brigade vojske bosanskih Srba.

Krstić je tada bio zapovjednikom te postrojbe. Najmlađa ubijena žrtva imala je 14 godina, a najstarija 77. Bili su to civili iz mjesta Novoseoce kod Sokoca koje su strijeljali nakon zarobljavanja, a sva njihova imovina opljačkana ili zapaljena.

Tijela ubijenih potom su bačena na obližnji deponij gdje su nakon rata pronađena i ekshumirana.

Krstić je tijekom rata u BiH promaknut u čin generala i dospio do pozicije zapovjednika Drinskog korpusa vojske kojom je zapovijedao Ratko Mladić.

Pripadnici te postrojbe izravno su bili uključeni u okupaciju Srebrenice u srpnju 1995. godine i masovna ubojstva zarobljenih Bošnjaka, a taj je zločin okvalificiran kao genocid.

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) ga je 2004. godine pravomoćno osudio na 35 godina zatvora zbog sudjelovanja u genocidu i sad je na odsluženju kazne.

